Smithsonian Entre Estrellas llega a Madrid: así es la nueva experiencia inmersiva para viajar por el universo

El universo está al alcance de la mano. Madrid se ha convertido en una puerta de entrada al cosmos con la llegada de Smithsonian Entre Estrellas: Una experiencia inmersiva, que abre sus puertas a partir de mañana, 2 de octubre de 2026, en el Fever Immersive Center, situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 57. A través de una experiencia interactiva, los visitantes podrán viajar por el cosmos y descubrir, sin salir de la Tierra, cómo nacen y mueren las estrellas, explorar galaxias lejanas y acercarse a un agujero negro.

Desarrollada en colaboración con el Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), el innovador centro de investigación fundado en 1890, Smithsonian Entre Estrellas se basa en décadas de investigación astronómica para convertir datos científicos en un universo totalmente inmersivo, interactivo y transitable. Creada a partir de datos astronómicos reales, Smithsonian Entre Estrellas es mucho más que una exposición: es un viaje cósmico que acerca la frontera entre el observador y lo observado, permitiendo a los visitantes activar sus sentidos mientras tocan, escuchan y recorren las maravillas del universo como nunca antes.

Smithsonian Entre Estrellas | FEVER

Durante la experiencia, los visitantes viajan junto a algunos de los observatorios más potentes de la humanidad, entre ellos el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y el Observatorio de rayos X Chandra, adentrándose mucho más allá de la Tierra y en las profundidades del cosmos. Por el camino, descubrirán exoplanetas extremos, serán testigos del ciclo vital de las estrellas y explorarán la inmensa escala de las galaxias y los agujeros negros, adquiriendo una comprensión más profunda del lugar que ocupa la humanidad en el universo.

"Smithsonian Entre Estrellas es el resultado de años de colaboración reflexiva en todo el Smithsonian", declaró Denise Elliott, presidenta en funciones de Smithsonian Enterprises. "Al trabajar estrechamente con SAO y Fever, ampliamos la ciencia y la divulgación del Smithsonian a un formato inmersivo que llega a nuevos públicos y, al mismo tiempo, apoya nuestra misión".

Smithsonian Entre Estrellas | FEVER

"Este proyecto demuestra cómo las experiencias inmersivas pueden hacer que las ideas científicas complejas resulten más tangibles y atractivas”, afirmó Randall Smith, director asociado de Ciencia del Center for Astrophysics del SAO. "Es emocionante ver cómo los datos astronómicos se transforman en una experiencia que fomenta la curiosidad y la exploración".

Aspectos destacados de la experiencia

Smithsonian Entre Estrellas: Una experiencia inmersiva comienza en lo alto del Observatorio Whipple del SAO, donde espera Astro, un guía cósmico. Desde esta cumbre, el viaje se adentra en el espacio profundo a bordo de los telescopios más potentes del mundo (Hubble, JWST y Chandra), revelando la inmensidad y las maravillas del universo como nunca antes.

Déjate llevar por una impresionante extensión tridimensional, sobrevuela miles de galaxias, atraviesa la Vía Láctea a toda velocidad y acércate al Sol para contemplar su inmensa energía. Por el camino, descubrirás mundos de exoplanetas extremos, una estrella moribunda y el límite de un agujero negro supermasivo, capturando la escala y la belleza del espacio.

Celebración de la innovación y los logros humanos

Smithsonian Entre Estrellas: Una experiencia inmersiva rinde homenaje a siglos de curiosidad e innovación científica y demuestra cómo la curiosidad y la exploración siguen ampliando nuestra comprensión del universo.

Desde el Big Bang hasta la Vía Láctea y el sistema solar, la experiencia sitúa a los visitantes en el centro de la historia del descubrimiento y muestra que los seres humanos no somos meros observadores del cosmos, sino parte de él.

La llegada de Smithsonian Entre Estrellas a Madrid supone la última incorporación al creciente catálogo de experiencias culturales inmersivas de Fever en todo el mundo. Esta oferta en expansión refuerza la misión de la compañía de facilitar el acceso a lo extraordinario y acercar la cultura a través de la tecnología, transformando la manera en que las personas aprenden, conectan y se relacionan con la historia, la ciencia y el arte.

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