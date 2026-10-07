El pueblo de Jaén de solo 500 habitantes que vigila la sierra desde un castillo del siglo XIII

Hornos de Segura, en la provincia de Jaén, es un pueblo de unos 500 habitantes que está en plena Sierra de Segura, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazoria, Segura y Las Villas.

Se levante sobre un gran peñasco que se asoma a una de las colas del embalse del Tranco. Alrededor tiene pinares, que ocupan cerca del 80% de su territorio.

Un pueblo medieval sobre una roca

El casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico y conserva el aire de una villa medieval. Se recorre a pie, subiendo por calles empinadas. Al rededor del pueblo hay varios miradores con vistas al embalse y a la sierra:

Mirador del Aguilón , justo detrás del Ayuntamiento.

, justo detrás del Ayuntamiento. Mirador de Cañada Morales.

Mirados de Collado del Serval.

Una fortaleza con siglos de historia

Según crónicas de la época de al-Ándalus, aquí ya existía una fortaleza llamada Hisn Furnus. Hacia 1239, el lugar fue conquistado por la Orden de Santiago, que levenató el castillo actual sobre las ruinas musulmanas.

Del castillo anterior se converva la cisterna, un depósito para guardar agua.

El castillo se construyó entre los siglos XIII y XIV y es Bien de Interés Cultural desde 1985. Conserva su torre del homenaje y restos de tres torreones.

Hoy funciona como Cosmolarium, un museo de astronomía. En su azotea hay telescopios y se hacen proyecciones, y dentro se puede ver el sistema solar a escala. Es una buena excusa para visitarlo de noche.

Qué ver en el casco histórico

Además del castillo, merece la pena parar en:

Puerta de la Villa : una puerta medieval de tradición islámica, declarada Bien de Interés Cultural.

: una puerta medieval de tradición islámica, declarada Bien de Interés Cultural. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: construida entre los siglos XVI y XVII, tiene una puerta plateresca que se considera una de las más antiguas de la provincia.

Qué probar

La cocina de la sierra es contundente y de montaña:

Migas y gachamigas.

Andrajos.

Cordero segureño.

Ajopringue.

Embutidos y carnes guardados en aceite.

Naturaleza a pocos kilómetros

A poca distancia está el embalse del Tranco, uno de los lugares más conocidos de este parque natural. Desde el pueblo se puede combinar un paseo por el casco histórico con una salida por la naturaleza, sin hacer grandes desplazamientos.