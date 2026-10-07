Wynwood, el famoso barrio de los grafitis de Miami que es un museo de arte al aire libre

Miami es mucho más que playas, palmeras y enormes rascacielos. Entre sus lugares más originales se encuentra Wynwood, un antiguo distrito industrial que con el paso de los años se ha transformado en uno de los grandes epicentros del arte urbano de la ciudad. Sus calles están repletas de enormes murales, galerías, tiendas, restaurantes y espacios creativos que han convertido la zona en una de las más reconocibles y fotografiadas de Miami.

El corazón artístico del barrio es Wynwood Walls, un museo de arte urbano al aire libre que nació en 2009 por iniciativa de Tony Goldman, promotor inmobiliario, conservacionista y mecenas del arte. Goldman vio en el arte una herramienta capaz de revitalizar Wynwood y darle una nueva identidad. Según explica su hija Jessica Goldman Srebnick, actual CEO y comisaria, su padre consideraba que el barrio necesitaba "un corazón" y que el arte podía ser la herramienta para impulsarlo.

Lo que comenzó como una iniciativa para transformar las paredes de antiguos almacenes terminó convirtiéndose en un referente internacional del street art. Desde su creación, más de 130 artistas procedentes de más de 30 países han dejado su huella en Wynwood Walls, cubriendo alrededor de 62.000 pies cuadrados de paredes (más de 5.700 metros cuadrados). Según sus datos oficiales, el espacio recibe alrededor de tres millones de visitantes al año.

Por sus muros han pasado algunos de los grandes nombres del arte urbano internacional, como Shepard Fairey, Futura 2000, Ron English, Kenny Scharf, Os Gemeos, Invader, Vhils o Swoon, además de artistas españoles como Okuda San Miguel, PichiAvo o Dulk. Las obras no permanecen necesariamente para siempre: los muros se pintan y repintan, por lo que el espacio funciona como un lienzo vivo que cambia con el paso de los años. La web oficial permite incluso recorrer su evolución desde 2009 y descubrir qué artista pintó cada muro en cada edición.

Pero Wynwood y Wynwood Walls no son exactamente lo mismo. Wynwood Walls es el recinto dedicado específicamente al arte urbano, mientras que Wynwood es todo el barrio que lo rodea. Por eso, después de visitar el museo merece la pena perderse por sus calles, donde el arte continúa en fachadas y edificios y se mezcla con galerías, comercios y propuestas gastronómicas.

Además de los murales exteriores, Wynwood Walls cuenta con esculturas, una galería interior de arte urbano contemporáneo, visitas guiadas y experiencias en las que los visitantes pueden probar la pintura con spray. También dispone de una aplicación gratuita con mapa interactivo y recorridos guiados en tres idiomas, y algunos murales incorporan realidad aumentada para ofrecer una experiencia todavía más inmersiva.

Detrás de la selección artística se encuentra Goldman Global Arts, una agencia creativa de Miami fundada por Jessica Goldman Srebnick y Peter Tunney que ejerce como brazo curatorial de Wynwood Walls. Su objetivo pasa por utilizar el arte urbano y el arte público como herramientas capaces de transformar los espacios y la forma en la que las personas se relacionan con ellos.

El proyecto también tiene una vertiente social a través de The Wynwood Walls Foundation, una fundación que colabora con organizaciones locales mediante financiación y programas relacionados con el arte. Entre sus iniciativas se encuentran residencias que conectan a artistas consolidados con jóvenes, excursiones educativas a Wynwood Walls y diferentes programas de apoyo.

Wynwood Walls se encuentra en el 2516 NW 2nd Ave de Miami y actualmente abre todos los días. Más de 15 años después de su nacimiento, lo que comenzó como una apuesta por utilizar el arte para revitalizar una zona de la ciudad se ha convertido en uno de los grandes símbolos culturales de Miami y en una parada imprescindible para quienes quieran descubrir su faceta más creativa.