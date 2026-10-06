5 hoteles misteriosos en España con leyendas para una escapada terrorífica por Halloween

Ahora que ya estamos metidos en pleno mes de octubre, son muchas las personas que ya tienen la vista puesta en Halloween y en el esperado puente de Todos los Santos. Una fecha ideal para viajar... sobre todo si te gusta el misterio y el terror.

eBooking.com, compañía española de reservas de alojamientos turísticos en línea, ha seleccionado cinco establecimientos repartidos por distintos puntos de España para quienes buscan una escapada diferente durante el puente de Todos los Santos. Palacios medievales, antiguos conventos, fortalezas y casas rurales protagonizan esta selección, en la que la historia de los edificios se mezcla con leyendas y relatos que han sobrevivido al paso del tiempo.

Parador de Olite, Olite (Navarra)

Para los amantes de la historia medieval, el Parador de Olite ofrece la posibilidad de alojarse en este palacio-castillo medieval de los reyes de Navarra, que data del siglo XV. Conocido como Palacio Viejo o de los Teobaldos, destaca por su arquitectura y por su decoración, que trasladan al visitante a otra época. Entre los relatos y leyendas que circulan en torno al edificio se encuentra la historia de un noble cuyo espíritu, según la tradición, continúa recorriendo sus estancias durante la noche.

Hotel rural Convento de Santa Anna, Atienza (Guadalajara)

El siguiente destino recomendado es un antiguo convento del siglo XVIII de la localidad de Atienza. Aunque ha sido rehabilitado y hoy en día es un agradable hotel rural con todas sus comodidades, mantiene algunos elementos arquitectónicos de su pasado religioso, como la capilla, el retablo y el patio del pozo. La estancia puede completarse con una visita a la propia villa de Atienza y a su castillo, dos de los principales atractivos históricos de esta localidad de Guadalajara.

La Quinta de Melque, San Martín de Montalbán (Toledo)

Para quienes buscan una experiencia de suspense y emoción alejada de los planes convencionales, eBooking.com ha seleccionado La Quinta de Melque, en San Martín de Montalbán. Este alojamiento puede acoger grupos de hasta 25 personas y ofrece noches terroríficas y cenas teatralizadas en las que los propios huéspedes se convierten en protagonistas de una historia de misterio durante más de 13 horas.

Posada Real Castillo del Buen Amor, Topas (Salamanca)

De entre las numerosas fortificaciones históricas reconvertidas en alojamiento turístico que hay en España y, en especial, en Castilla, eBooking.com ha elegido el imponente Castillo del Buen Amor. El edificio estuvo vinculado a la historia del obispo Alonso de Fonseca, que mantuvo una relación con María de Ulloa. Esta historia de amor, considerada ilegítima en el contexto religioso de la época, ha alimentado con el paso de los años diferentes relatos y leyendas en torno al castillo.

Parador de Cardona, Cardona (Barcelona)

La última propuesta de esta selección de eBooking.com se encuentra en Cardona, en la provincia de Barcelona. Esta fortaleza de origen medieval es el escenario de numerosas leyendas de misterio: La más conocida tiene como protagonista la habitación 712, alrededor de la cual circulan relatos sobre ruidos inexplicables y la supuesta presencia de un espíritu. Independientemente de estas historias, el propio entorno y las impresionantes vistas de los Pirineos constituyen uno de los grandes atractivos del alojamiento.