Descubrimos en primicia Screamfield Park: así es por dentro el nuevo parque del terror de Madrid

Madrid tiene un nuevo lugar favorito para Halloween. Se llama Screamfield Park y se presenta como el primer gran Scream Park de la capital, una experiencia dedicada al terror que abre sus puertas en Mejorada del Campo durante los meses de octubre y noviembre.

En Viajestic hemos sido de los primeros en visitarlo y hemos podido recorrer sus escenarios, encontrarnos cara a cara con sus terroríficos personajes y comprobar que los sustos comienzan prácticamente desde el momento en el que cruzas la entrada.

Uno de los grandes protagonistas del parque son sus cinco Haunted Houses, cada una con una ambientación y una historia diferente. Los visitantes pueden recorrer The Farm of Death Hollow, Orfanato Saint Judas, Cabaret L'Infern, Cementerio Ravenhill y El Gran Cinema. Pasillos estrechos, oscuridad, escenarios inquietantes y actores caracterizados forman parte de unas experiencias en las que nunca sabes desde dónde llegará el siguiente susto.

Y es que el terror no se queda únicamente dentro de las casas. Durante nuestra visita pudimos comprobar cómo los personajes también recorren diferentes zonas del recinto, acercándose e interactuando con los visitantes. A ello se suman cinco espectáculos y diferentes experiencias inmersivas. Quienes quieran llevar el miedo todavía más lejos pueden enfrentarse a Timothee Boutique: Extrema Costura, la Xtreme House del parque, una experiencia reservada a mayores de 18 años y que requiere consentimiento expreso para participar.

Screamfield se encuentra en Avenida de los Toreros, en Mejorada del Campo (Madrid) y dispone de diferentes tipos de entrada. La general parte de 35 euros e incluye las cinco Haunted Houses, cinco shows y las experiencias inmersivas. También existen modalidades Fast Pass y VIP, además del Ultratumba Backstage Tour, pensado para quienes quieran conocer lo que ocurre detrás de las escenas. Los precios pueden variar dependiendo de la fecha y la ocupación.

Después de recorrerlo en primicia, una cosa queda clara: Screamfield no es solo un conjunto de pasajes del terror, sino una experiencia en la que la ambientación, los actores y los sustos acompañan al visitante durante buena parte del recorrido.

Un nuevo plan para este Halloween en Madrid en el que, como se puede ver en nuestro vídeo, mantener la calma cuando aparece uno de sus personajes no siempre resulta sencillo.