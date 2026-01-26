Jerez de la Frontera es la Capital Española de la Gastronomía en 2026

Pensar en Jerez de la Frontera es pensar en Cádiz, en vendimia y otoño, en brandy, en carreras de caballos en la playa en verano, en flamenco todo el año y en un destino de escándalo para amantes del buen comer, un buen comer que además marida como en pocos lugares; esa es la razón principal porque la Jerez es Capital Española de la Gastronomía este año como podía haberlo sido en cualquier otro momento, por que su oferta gastronómica no tiene desperdicio:

Comer en Jerez de la Frontera es disfrutar de los sabores de la cocina ancestral jerezana a través de platos como los riñones al Jerez, el pescaíto frito, la berza o el tocino de cielo; es también disfrutar de una cocina hija de su tiempo que se asa, fríe y guisa con criterios de sostenibilidad, dando prioridad a los productos de kilómetro cero y de temporada sobre otros. La cocina jerezana es auténtica y a la vez contemporánea, con una fuerte identidad propia que la une indisolublemente a las fiestas locales y de la que se goza a placer tanto en lugares tradicionales como los tabancos o los mostos como en restaurantes más modernos (algunos incluso de alta cocina) o en espacios habilitados para tal fin al calor de las fiestas y festivales locales.

Feria de Jerez | Pixabay

Claro que, más que por qué es Jerez de la Frontera Capital Española de la Gastronomía en 2026, cabe que te interese saber cómo va a celebrarlo y es que habrá festivales de vino y tapas, rutas enogastronómicas en las que disfrutar a un tiempo y a la vez con maridajes perfectos del buen comer y el buen beber jerezano, talleres para conocer y aprender a utilizar en cocina productos locales, mercados en los que adquirir esos productos directamente a quienes mejor los conocen, sus productores…

El lema de esta capitalidad gastronómica no puede ser más gráfico: Comer, beber, amar Jerez; y es que esta localidad andaluz es particularmente famosa tanto a nivel nacional como internacional por su tradición vitivinícola; los vinos de Jerez son de fama mundial, tanto es así que, a cuenta de esa fama, incluso la prensa internacional (especialmente la británica) suelen destacar Jerez como destino enoturístico y, en 2026, también gastronómico.