Una mujer que ha viajado sola a 90 países revela cuál es al que siempre quiere volver: "Es al único al que iría una y otra vez"

No es la primera vez que en Viajestic recogemos el testimonio de algunos viajeros y es que no hay nada mejor que descubrir el mundo para saber cuáles son tus países favoritos. Recientemente, te contábamos que a un tiktoker le habían preguntado cuál es el país más raro en el que ha estado y su respuesta fue muy clara: Japón.

Ahora, una ciudadana estadounidense que ha viajado sola a 90 países ha querido contar cuál es al que siempre quiere volver. Tal y como cuenta para el medio Business Insider, uno de sus mantras es conocer cada lugar solo una vez: "¿para qué volver a ver el Coliseo si no he visto las Grandes Pirámides ni la Antártida?".

Aurora boreal en Islandia | iStock

Sin embargo, hay un lugar que repetiría sin parar: Islandia. "Ya lo he visitado tres veces y definitivamente pienso volver. Es al único al que iría una y otra vez", dice. "Siempre había querido visitar Islandia, pero nunca lo prioricé hasta que una buena amiga me convenció de dar el salto. Ella planeó la mayor parte de nuestro viaje y me emocionó con la idea de ver las imponentes cascadas, aguas termales, glaciares y campos de lava del país", cuenta en la entrevista.

"En cuanto llegué, me enamoré del país. Nuestra primera parada fue Reikiavik, la capital más septentrional del mundo", dice. Pero son muchas las cosas que han hecho que esta viajera quede prendada de Islandia, como por ejemplo, que es un país LGTBfriendly, pues tienen un enorme arcoíris pintado en una carretera del casco antiguo: "Una señal hermosa e inconfundible de que todos son bienvenidos en Islandia. Me trajo muchísima alegría".

Volcán en Islandia | iStock

Las auroras boreales, los paisajes, la cercanía con Washington (a menos de 5 horas en vuelo directo hasta Reikiavik) o la amabilidad de sus habitantes son otros factores que hacen que esta viajera quiera repetir y volver a Islandia incontables veces: "Me sentí como en casa en Islandia. Me encantó la aventura, la comida y la gente. No quería irme".