Renfe baja a 5 euros la tarifa fija de los trenes de Avlo para los niños de entre 4 y 14 años

Renfe ha introducido a partir de este martes una tarifa fija reducida de 5 euros para los niños de entre 4 y 14 años que viajen en sus trenes Avlo, la misma tarifa fija que tiene Ouigo en esa franja de edad.

Además, los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis, para lo que deberán obtener el correspondiente billete sin coste (máximo un niño por cada billete de pago).

Estación de tren de Renfe de Atocha | iStock

La tarifa de 5 euros estará limitada a un máximo de dos billetes de niño por cada viajero adulto, según ha informado el operador ferroviario en un comunicado.

"Con esta mejora en las condiciones del producto, Renfe refuerza su compromiso con las familias que viajen con niños, ofreciendo billetes de alta velocidad para trayectos de centro a centro de la ciudad al mejor precio y con todas las comodidades que caracterizan a los trenes Avlo", argumenta.

Asimismo, los viajeros pueden personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota. Los miembros del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino pueden acceder también a las Salas Club en las estaciones.