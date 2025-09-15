La aerolínea que ha lanzado vuelos a Islandia para ver las auroras boreales desde 69 euros

Las auroras boreales son uno de los fenómenos de la naturaleza más impresionantes para ver y cada año son cada vez más las personas que viajan para "perseguir" este espectáculo. Recientemente te contábamos cuáles son los mejores meses para ver auroras boreales en Islandia, pero... ¿te imaginas viajar a verlas por menos de 70 euros?.

Ahora, la aerolínea low cost Play (de Islandia), ha lanzado una oferta donde puedes comprar billetes desde 69 euros por trayecto para ver las auroras boreales, ¡y además en temporada de máxima visibilidad!.

Esta oferta está disponible para reservar hasta el 19 de septiembre y es válida para viajar entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Además, en España estamos de suerte, ya que son 7 los aeropuertos españoles que están incluidos en la promoción: Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

Auroras boreales | iStock

Pero ojo, que la aerolínea Play funciona como otras low cost que ya conocemos. Es decir, que la tarifa básica incluye el vuelo de ida y vuelta, pero no incluye otros servicios como el equipaje facturado o la selección de asiento.

La frecuencia de vuelos de Madrid a Reikiavik desde Madrid son los lunes y los viernes; desde Barcelona, los lunes, miércoles y viernes; desde Alicante, los martes, miércoles, jueves y sábados; desde Málaga, los martes y sábados; desde Gran Canaria, los martes, miércoles y domingos; desde Fuerteventura, los miércoles y desde Tenerife, los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.