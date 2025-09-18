Le preguntan cuál es el país más raro en el que ha estado y su respuesta es clara: "El mundo más disruptivo lo descubrí en..."

En Viajestic nos encanta recoger los testimonios de los viajeros en otros países, recientemente, por ejemplo, te del joven que se había ido de intercambio a Estados Unidos y contaba las cosas más surrealistas que le han preguntado sobre España.

Ahora, en @rompiendoelmoldepodcast le han preguntado a @elprofesordetiktok cuál es el país más raro que ha visitado en su vida y su respuesta ha sido muy clara: "El mundo más disruptivo lo descubrí en Japón".

"El día que llego al aeropuerto y tuve que coger un tren de alta velocidad. Éramos un grupo de amigos y la primera noche no dormíamos en Tokio, dormíamos en Kioto, y en el mismo aeropuerto puedes coger un tren de alta velocidad", dice en el vídeo.

"Todos llevábamos nuestros billetes con nuestros asientos asignados y cuando iba a llegar el tren, cuatro minutos antes empiezan a sonar unas alarmas enormes que dicen que estamos haciendo algo mal", sigue narrando la historia.

"Y aparece un señor y dice: 'Ústed no está colocado entre las dos líneas que hay en el suelo y en el lugar en que tiene que aparecer su asiento'. Y yo le dije: Pero vamos a ver, pero si tengo mi asiento asignado. Y dice: 'Justamente por eso'", cuenta @elprofesordetiktok.

"Es decir, antes de que se abran las puertas del Shinkansen, tú ya tienes que estar en la línea colocado en el orden en el que vayas a entrar para que vayas directamente a tu asiento y lo ocupes. Porque si no te van a llamar la atención. Es la única forma de manejar millones de personas", habla sobre el tremendo orden que llevan.

"Eso contrastado con un día de lluvia en mitad de un sitio que se llamaba Shirakawa Go, donde en un cementerio budista había una señora colocando velas. Las encendía, las ponía y con la lluvia se apagaban. Y eso mismo lo viví en diez días. El contraste de las líneas, del orden, con esa señora que voluntariamente, probablemente a su marido, le estaba poniendo luz mientras había alguien que hacía que esa luz se apagara", finaliza.