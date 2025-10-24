Una joven española alucina al descubrir que se encuentra dentro de las Pirámides de Giza: "Estaba muy lejos de la realidad"

La tiktoker Aitana Soriano (@aitanaasoriano) ha compartido un video en el que muestra la realidad de las Pirámides de Giza, uno de los lugares mas enigmáticos y fascinantes del planeta. Aitana, nos muestra el interior de estas majestuosas construcciones, consideradas unas las obras arquitectónicas mas impresionantes de la historia de la humanidad.

"En mi mente había un montón de cosas secretas y estaba muy lejos de la realidad" comenta la joven al conocer el interior de una de las pirámides egipcias.

Aitana nos muestra, de principio a fin, su experiencia dentro de una pirámide. Al inicio explica que, para adentrarse en su interior, hay que descender por unas escaleras muy bajas, donde es necesario avanzar agachado y tener cuidado con no golpearse la cabeza con el techo. Además, advierte que no es recomendable entrar si padecen dolores de rodilla o de cabeza, ya que en el interior se alcanzan altas temperaturas y un alto porcentaje de humedad.

"Al final acabas por un pasadizo de conecta con mas escaleras y una sala que puedes bajar a la tumba... o mejor dicho, una sauna, porque hay mucha humedad" comenta con humor la influencer.

A pesar del espacio reducido en el interior de la pirámide y las temperaturas, la experiencia fue gratificante para la creadora de contenido. Al fin y al cabo, descubrir una maravilla del mundo no es algo que se haga todos los días. Además, aclara que no todas las pirámides son iguales, y que esta ha sido simplemente su experiencia personal en una de ellas.

¿Y tú, alguna vez te has sorprendido un lugar que visitaste y no era como lo imaginabas?