Todas las playas de España con bandera azul este 2026: 794 en total, líder mundial y récord histórico

España ha vuelto a hacer historia en 2026 al consolidarse como el líder mundial indiscutible en calidad costera. Con un total de 794 banderas azules (sumando playas, puertos y embarcaciones) el país ha batido su propio récord, logrando 44 distintivos más que en 2025.

La Bandera Azul es un galardón internacional que certifica la excelencia en playas, puertos y embarcaciones turísticas. El reconocimiento otorgado por la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) se divide de la siguiente manera:

677 Playas : Un incremento de 35 respecto a 2025.

: Un incremento de 35 respecto a 2025. 111 Puertos deportivos: 9 más que el año pasado, con Cataluña liderando esta categoría.

9 más que el año pasado, con Cataluña liderando esta categoría. 6 Embarcaciones turísticas: Manteniendo el estándar de sostenibilidad en el mar

Novedades del listado Banderas Azules 2026

Entre las novedades del listado publicado de Banderas Azules 2026 destacan las 14 playas han recibido el distintivo por primera vez este año, como Cala Lanuza (El Campello), Puerto Blanco y Racò (Calpe) o Pla de la Torre (Almassora).

En cuanto a las playas de interior, se mantiene el reconocimiento a zonas de baño continentales como la Virgen de la Nueva en Madrid o la playa de El Encinarejo en Jaén.

Además, 7 playas españolas, como El Carregador (Castellón) o Sant Joan (Alicante), han mantenido la bandera de forma ininterrumpida desde el inicio del programa en 1987, todo un hito histórico.

Las comunidades de España con más banderas azules

Una año más, la Comunidad Valenciana repite como la región con más banderas azules, un total de 151 banderas (destaca Alicante con 95 playas galardonadas). Le siguen:

Andalucía : 143 banderas (Málaga lidera la región con 36 playas).

: 143 banderas (Málaga lidera la región con 36 playas). Galicia: 118 banderas (Sanxenxo es el municipio de España con más distintivos, sumando 21).

118 banderas (Sanxenxo es el municipio de España con más distintivos, sumando 21). Cataluña : 101 banderas (líder absoluto en puertos deportivos con 24).

: 101 banderas (líder absoluto en puertos deportivos con 24). Canarias: 52 banderas (+5 respecto a 2025)

Tras éstas regiones están Baleares, Murcia, Asturias, Cantabria, Extremadura, País Vasco, Melilla, Ceuta y Madrid.