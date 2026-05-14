El barrio de Madrid que celebra este fin de semana un mercado medieval: Desfiles, torneos, espectáculos y más

En mayo se celebran multitud de ferias medievales, como es el caso de la de El Álamo, que tuvo lugar durante el puente y es la más grande de Madrid. Este fin de semana (o puente para los madrileños) tiene lugar el Mercado Medieval de Loranca.

El barrio de Loranca, en Fuenlabrada, volverá a transformarse este fin de semana en un gran escenario medieval con motivo de la XIX edición de su tradicional Mercado Medieval. El evento se celebrará desde la tarde del viernes 15 hasta la noche del domingo 17 de mayo en el Paseo Urbano de Loranca, junto al Parque del Lago.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un centenar de puestos tematizados con productos artesanales, alimentación, gastronomía y decoración inspirada en la Edad Media. El mercado contará además con pasacalles, espectáculos circenses, música en directo, danza, bufones, magos, títeres y personajes fantásticos que recorrerán el recinto.

La programación también incluye actividades infantiles, talleres participativos y atracciones pensadas para el público familiar, convirtiendo el mercado en uno de los planes más destacados del sur de Madrid durante el fin de semana.

El horario del mercado será el siguiente: el viernes de 18:00 a 23:30 horas, el sábado en horario de mañana y tarde (de 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 23:59 horas) y el domingo de 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 23:00 horas.

La Junta de Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores organiza esta cita que cada año reúne a miles de personas en torno a un ambiente de época con espectáculos y ocio al aire libre.