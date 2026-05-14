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Madrid celebra la "Noche en Blanco (y Amarillo)": 15 museos abren gratis por la visita del Papa León XIV
Madrid celebrará una edición especial de la Noche en Blanco los días 6 y 7 de junio con apertura gratuita y horario ampliado en 15 museos y espacios culturales coincidiendo con la visita del Papa León XIV a España.
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Madrid se sumará a la visita del Papa León XIV con una edición especial de la conocida Noche en Blanco, rebautizada para la ocasión como "Noche en Blanco (y Amarillo)", en referencia a los colores de la bandera vaticana. La iniciativa permitirá disfrutar gratuitamente de 15 museos y espacios culturales durante la madrugada del sábado 6 al domingo 7 de junio.
Según la información oficial, participarán instituciones culturales de ámbito nacional, regional y municipal con sede en Madrid, que ampliarán excepcionalmente sus horarios para acercar el patrimonio artístico a ciudadanos y peregrinos que visiten la capital durante el Viaje Apostólico del Pontífice.
Entre los espacios participantes estarán:
- El Museo del Prado
- El Museo Reina Sofía
- La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
- La Galería de las Colecciones Reales
- El Museo Naval
Museos privados como:
- El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Centros culturales y artísticos como:
- CaixaForum Madrid
- El Espacio Fundación Telefónica
- La Fundación MAPFRE
- Sala Recoletos
Museos de ámbito local como:
- El Museo de Historia
- El Templo de Debod
- El Museo de San Isidro
O entidades, tanto públicas como privadas, como
- Los Teatros del Canal
- El Jardín de Banca March
- La Escuela Superior de Música Reina Sofía
La programación incluirá además actividades especiales relacionadas con el magisterio del Papa León XIV, como es el caso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que ofrecerá un concierto en el Auditorio de la Escuela, y Teatros del Canal acogerá el evento No la debemos dormir, con una programación especial dirigida principalmente a jóvenes que incluirá conciertos, piezas de danza española o sesiones de DJ.
La Noche en Blanco (y Amarillo) permitirá a todos los que lo deseen acceder y disfrutar tanto de colecciones permanentes como de exposiciones temporales, de un patrimonio artístico y cultural extraordinario, que hace de España una referencia a nivel mundial.
Esta iniciativa cultural surge en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. En España, la primera edición tuvo lugar en Madrid, en el año 2006. Además, se han celebrado ediciones en Burgos, Málaga, Albacete, Barcelona, Bilbao y La Laguna, entre otras.
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