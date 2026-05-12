El pueblo pesquero de Tarragona que es ideal para ver el eclipse solar de agosto

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un fenómeno astronómico esperado por muchos: el eclipse solar. Y ya son muchas las personas que están buscando un lugar para poder verlo este verano. Es por eso que en Viajestic vamos a ir hablándote, poco a poco, de algunos pueblos de España que son ideales, como es el caso de Altafulla, en Tarragona.

Altafulla se encuentra a apenas 15 kilómetros de Tarragona y conserva una personalidad muy distinta a la de otros destinos más concurridos de la costa catalana.

Qué ver en Altafulla

Su casco antiguo, conocido como Vila Closa, está declarado Bien Cultural de Interés Nacional y mantiene intacto el aire medieval de siglos pasados.

Pasear por sus calles empedradas es una de las mejores experiencias del pueblo. La Plaza del Pou, la calle del Forn y las fachadas de piedra crean una atmósfera pausada y elegante. Coronando el conjunto aparece el castillo de Altafulla, visible desde muchos puntos del municipio.

A pocos minutos caminando del centro histórico se abre el barrio marítimo de Les Botigues de Mar, con antiguas casas de pescadores frente al Mediterráneo. Aquí el ritmo cambia: terrazas tranquilas, paseo marítimo sin grandes edificios y una playa amplia que conserva un ambiente familiar.

Tampoco te puedes perder la villa romana de Els Munts, un yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad que permite conocer cómo era una residencia de lujo en época romana, con restos de termas, mosaicos y estructuras originales junto al mar.

Completando el recorrido, la desembocadura del río Gaià ofrece un contraste natural muy interesante, con senderos suaves entre vegetación y un ecosistema protegido perfecto para paseos al atardecer, y a pocos minutos se alza el espectacular castillo de Tamarit, situado prácticamente sobre la arena, una de las imágenes más icónicas de la Costa Dorada y un lugar imprescindible para quienes buscan vistas únicas y fotografías memorables.

Por qué ver el eclipse solar en Altafulla

Altafulla tiene algo especial: no necesita grandes reclamos para conquistar al visitante. Su mezcla de patrimonio, calma mediterránea y paisaje costero ya la convierte en una escapada excelente. Pero el eclipse del 12 de agosto de 2026 añade un motivo único para descubrirla.

Porque no todos los días se puede contemplar un fenómeno astronómico histórico desde una playa tranquila, rodeado de historia romana y calles medievales, mientras el Sol desaparece lentamente sobre el Mediterráneo.