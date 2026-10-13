El pueblo andaluz donde miles de personas viven en casas-cueva

Guadix es una ciudad de unos 18.700 habitantes en la provincia de Granada, y se la conoce como la “Capital Europea de las Cuevas”. Su Barrio de las Cuevas reúne más de 2.000 viviendas excavadas en la arcilla de la montaña, y el propio material aísla del ruido y del clima.

Dentro de una casa-cueva, la temperatura se mantiene entre 18 y 20 grados durante todo el año, haga el calor o el frío que haga en la calle. Es la gran ventaja de vivir bajo tierra, y una de las razones por las que esta costumbre no ha desaparecido.

Cómo se vive dentro

Aunque pueda parecer incómodo, estas casas tienen las comodidades de cualquier vivienda moderna. Para que el aire circule, cuentan con chimeneas de ventilación que llegan hasta el exterior, y muchas tienen puertas partidas en dos.

La distribución también está pensada. La cocina, donde se genera más calor, queda cerca de la puerta, y los dormitorios, más al fondo, donde hay menos luz y más tranquilidad. Hoy, algunas cuevas son más modernas y llegan a tener jacuzzi y piscina exterior.

Un poco de historia

Las casas-cueva se multiplicaron en Guadix a partir del siglo XV. A finales del XVI había unas 400, y en el siglo XVIII, unas 800 viviendas bajo tierra. Durante mucho tiempo fue un barrio humilde, casi ignorado, hasta que en el siglo XIX los viajeros románticos empezaron a visitarlo, atraídos por lo exótico del lugar.

Uno de los vecinos más conocidos fue Pedro Poveda, que en 1902 alquiló una cueva por 4,50 pesetas al mes para reunirse con la gente del barrio. Hoy se puede visitar, igual que el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix, instalado en varias viviendas originales.

Dormir en una cueva

La oferta de alojamientos es amplia, tanto en Guadix como en pueblos cercanos como Marchal o Purullena. Hay cuevas pequeñas para parejas y otras grandes para grupos o dos familias, que cada vez comparten más una misma casa durante unos días.

Qué ver en Guadix

Quedarse solo en la cueva sería una pena. La catedral, de estilo renacentista y obra de Diego de Siloé, está a pocos pasos de la porticada Plaza Mayor. Muy cerca se alza la Alcazaba, y un paseo por el centro permite descubrir casas-palacio de los siglos XVII y XVIII.

Todo ello está dentro del Geoparque de Granada, una zona de paisajes áridos y formas erosionadas poco habituales en España.