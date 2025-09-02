Unos jóvenes visitan "la playa más bonita de Asturias" y lo que se encuentran no es lo que esperaban: "Estupenda sí"

En España contamos con playas increíbles que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Recientemente te hablábamos de las playas más espectaculares del norte que merece la pena visitar en septiembre, pero... ¿alguna vez has oído hablar de la playa de Gulpiyuri?.

Es la playa más pequeña del mundo y no tiene acceso directo al mar. Está situada en el concejo de Llanes (Asturias) y está declarada Monumento Natural, algunas personas, de hecho, la consideran la playa más bonita de España.

Se trata de una dolina o cavidad kárstica, inundada por el mar a través de galerías subterráneas, que crea una piscina natural de aguas cristalinas separada de la costa por acantilados. Es un fenómeno geológico único que se accede a pie desde la playa de San Antolín o desde el pueblo de Naves.

La tiktoker@mariadeveraa publicó este verano un vídeo en su cuenta donde muestra que fue a visitar la "playa más bonita de Asturias" pero que al llegar se encontraron algo que no esperaba: No había agua, estaba vacía.

Esta playa recibe agua marina a través de un pequeño túnel subterráneo que la conecta con el mar Cantábrico. Las aguas son cristalinas y su nivel depende de las mareas: en pleamar se llena como una piscina y en bajamar deja al descubierto la zona arenosa.

Mide unos 40 metros de longitud, no dispone de ningún servicio y no es accesible, ya que está rodeada de prados con una mayor altitud. La localidad más cercana es Naves y el acceso se realiza a través de un camino agrícola.