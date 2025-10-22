Tendencias de viaje: Los destinos que estarán de moda en 2026

Aunque todavía quedan unos meses para que acabe el año y son muchas las personas que tienen la vista puesta en los viajes de Navidad para conocer mercadillos navideños, lo cierto es que, como quien dice, 2026 está a la vuelta de la esquina.

Es por eso que Skyscanner, plataforma líder de viajes, ha publicado su Informe Travel Trends 2026, que no solo identifica las principales tendencias viajeras del próximo año, sino que también revela cuáles serán los destinos de moda de cara al próximo año.

El estudio señala diez lugares de todo el mundo que están pasando de ser joyas escondidas a protagonistas de los futuros planes de viaje de miles de personas. Desde las playas paradisíacas de La Romana hasta la vibrante vida cultural de Tiflis, pasando por ciudades emergentes como Skopje o Halifax, los viajeros están ampliando su radar y explorando destinos que ofrecen autenticidad, nuevas conexiones aéreas y experiencias únicas.

Top 10 destinos en tendencia para 2026

1. La Romana, República Dominicana (+399 %)

La Romana, República Dominicana | iStock

Con sus playas de arena blanca, campos de golf de primera categoría y el exclusivo complejo Casa de Campo, La Romana siempre ha sido un imán para viajeros exigentes. Ahora, con la nueva conexión directa desde Madrid inaugurada en 2025, este rincón del Caribe se convierte en una escapada aún más atractiva. A su oferta cultural se suma Altos de Chavón, una réplica de un pueblo mediterráneo que vibra con arte y música.

2. Linz, Austria (+395 %)

Linz, Austria | iStock

A orillas del Danubio, Linz combina un rico pasado industrial con una vibrante escena cultural y tecnológica. Espacios como el Ars Electronica Center o el Lentos Kunstmuseum muestran su lado innovador, mientras que festivales como el Brucknerfest atraen a visitantes de todo el mundo. Una ciudad que sorprende por su mezcla de tradición y vanguardia.

3. Salerno, Italia (+232 %)

Puerta de entrada a la famosa Costa Amalfitana, Salerno ofrece un ambiente más relajado y asequible que Positano o Amalfi. Su centro histórico, sus vistas al mar y su autenticidad italiana la convierten en la opción ideal para quienes buscan disfrutar del sur de Italia sin las multitudes.

4. Skopie, Macedonia del Norte (+182 %)

La capital macedonia es un mosaico cultural: bazares otomanos, puentes sobre el río Vardar y edificios neoclásicos reconstruidos. Su mezcla entre lo oriental y lo europeo ofrece una experiencia diferente en los Balcanes, cada vez más atractiva para los viajeros que quieren explorar nuevas fronteras culturales.

5. Halifax, Canadá (+176 %)

Situada en la costa atlántica, la capital de Nueva Escocia combina historia marítima y modernidad. Su paseo marítimo, la imponente Ciudadela y su ambiente acogedor hacen de Halifax un destino vibrante. Además, en 2026 volverá a acoger el Campeonato Mundial de Vela, atrayendo a amantes del deporte y del mar.

6. Chongqing, China (+152 %)

Conocida como la "ciudad de montaña", Chongqing impresiona por su urbanismo extremo y su vibrante vida urbana. Famosa por su gastronomía picante, sus paisajes fluviales y sus estaciones de metro suspendidas, es un ejemplo de la China moderna que sorprende a los viajeros que buscan algo distinto a las clásicas rutas de Pekín o Shanghái.

7. San Juan, Puerto Rico (+121 %)

Playas caribeñas, ritmo latino y una rica mezcla cultural definen San Juan. En los últimos años, su popularidad ha crecido también gracias al fenómeno global de Bad Bunny, cuyo éxito internacional y reciente residencia de conciertos en su país natal ha despertado un renovado interés por Puerto Rico como destino. Además, es un lugar ideal para avistar ballenas en invierno y disfrutar de naturaleza exuberante.

8. Langkawi, Malasia (+97 %)

Apodado la "Joya de Kedah", este archipiélago de 99 islas ofrece playas vírgenes, selvas tropicales y una amplia oferta de actividades turísticas. Langkawi atrae tanto a quienes buscan relax en la playa como a los que prefieren aventuras en la naturaleza o deportes acuáticos.

9. Recife, Brasil (+89 %)

Recife, en Brasil | iStock

Conocida como la "Venecia de Brasil", Recife destaca por su red de ríos y canales, su casco histórico colonial y sus playas urbanas como Boa Viagem. Su carnaval y las nuevas rutas internacionales previstas para el invierno de 2025 consolidan a Recife como una de las capitales más vibrantes de Sudamérica.

10. Tiflis, Georgia (+68 %)

La capital georgiana se ha viralizado en redes sociales gracias a su gastronomía única, su arquitectura ecléctica y su vida nocturna en auge. Su equilibrio entre tradición y modernidad la ha convertido en una alternativa fresca frente a otros destinos europeos ya masificados. Una ciudad que promete ser la gran revelación del próximo año.