Llaves Michelin 2025: Lista completa con los mejores hoteles de España

Michelin ha distinguido un total de 109 hoteles en España con la nueva edición de su distinción hotelera, Llaves Michelin 2025, que incluye cinco establecimientos con tres llaves, 13 con dos llaves y 91 con una llave, sumando 17 novedades, según un comunicado.

Esta cifra supone aumentar en 12 el número de alojamientos hoteleros galardonados por ser "los más sobresalientes" del país en comparación a la guía del año anterior.

Hoteles con 3 Llaves Michelin

Atrio Restaurante Hotel (Cáceres)

Terra Dominicata - Hotel & Winery ( Escaladei )

Mandarin Oriental Ritz Madrid (Madrid)

Abadía Retuerta LeDomaine (Sardón de Duero)

Torre del Marqués Hotel Spa & Winery (Teruel)

Hoteles con 2 Llaves Michelin

Mandarin Oriental Barcelona (Barcelona)

Cap Rocat (Cala Blava)

La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca (Deyá)

Casa Beatnik Hotel (La Coruña)

Four Seasons Hotel Madrid (Madrid)

Rosewood Villa Magna (Madrid)

Marbella Club Hotel (Marbella)

Hotel Can Cera Raxó (Palma de Mallorca)

Hotel Pepe Vieira ( Raxó )

Akelarre (San Sebastián)

Hotel Can Ferrereta (Santanyí)

Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent)

A ellos se une Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel (Canfranc), que se estrena en esta categoría.

Hoteles con 1 Llave Michelin

En cuanto a los 91 hoteles distinguidos con una llave Michelin, éstas son las 16 novedades para esta edición:

Cap Menorca Relais & Chateaux ( Alaior )

Son Bunyola Resort and Villas ( Banyalbufar )

The Artist Grand Hotel of Art (Bilbao)

Fontsanta Thermal Spa & Wellness (Campos)

Rural Sant Ignasi (Ciutadella de Menorca)

Hotel Puntagrande (El Hierro)

Teranka Formentera (Es Caló de San Agusti )

Hotel Esperit Roca (Girona)

Brach Madrid - Evok Collection (Madrid)

La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux (Marbella)

Convent de La Missió , Grand Luxury Boutique Hotel (Palma de Mallorca)

Fairmont La Hacienda Costa del Sol (San Roque)

Cavalta Boutique Hotel (Sevilla)

La Torre del Visco (Teruel)

Castillo del Buen Amor (Topas)

Hotel La Caminera Club de Campo (Torrenueva)

En la selección de este año a nivel mundial, Michelin ha otorgado un total de tres llaves a 143 alojamientos, dos llaves a 572 y una llave a 1.742, incorporando las primeras selecciones en casi 100 nuevos países de todo el mundo.