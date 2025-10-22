El pueblo de Madrid que tiene "el mejor Halloween de España": Pasajes del terror, decoraciones, ruta de tapas y mucho más

Ahora que se acerca Halloween, hay muchas personas que quieren vivir experiencias terroríficas. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del "pueblo de las brujas" de Granada. Pero... ¿sabías que en Madrid hay un pueblo que se transforma completamente?

Se trata de Paracuellos del Jarama y se proclaman como el pueblo con "el mejor Halloween de España" y no hay nadie que lo niegue, ya que este año se convierte en el epicentro del terror familiar con una participación récord, nuevas atracciones y concursos para todos los públicos.

El año pasado tuvieron más de 1.200 visitantes y repartieron 500 kilos de caramelos, este año prevén una participación de más de 2.500 personas y se han encargado más de una tonelada de caramelos para que el tradicional 'truco o trato' inunde calles y plazas.

El pueblo contará con un ambiente único y participativo gracias a la colaboración de más de 15.000 personas entre vecinos, comercios y asociaciones. "Paracuellos de Jarama se ha convertido en un referente del Halloween familiar en España. Este evento refleja la ilusión, la creatividad y la unión de todo un municipio. Somos un ejemplo de cómo una fiesta puede reunir a generaciones enteras en torno a la diversión y al espíritu participativo. Gracias al trabajo conjunto de vecinos, asociaciones y comercios, logramos crear una experiencia mágica, segura y para todos los públicos", dice su alcalde, Jesús Muñoz.

Actividades de Paracuellos del Jarama en Halloween

Por un lado, el Centro Comercial Miramadrid repite como colaborador esencial, acogiendo el concurso gastronómico 'Tapa Terrorífica 2025' el domingo 2 de noviembre.

Además, el popular Mapa del Terror de Paracuellos volverá a guiar a los visitantes por las casas y locales decorados, que este año prometen superar en creatividad y efectos especiales las ediciones anteriores.

Sin embargo, la gran novedad 2025 es el pasaje del terror 'El Misterio de la Cámara de los Hechizos'. La gran atracción de esta edición será un pasaje del terror inspirado en el universo de Harry Potter, con horario ampliado de 19:00 a 01:00 horas. Contará con 10 actores profesionales, animaciones en la fila de espera y un 'photocall' interactivo para llevarse el recuerdo más mágico y espeluznante de la noche. Este pasaje, ubicado en el parking cubierto del edificio municipal de la plaza de San Pedro (entrada por calle Las Panzas), espera recibir a más de 1.300 personas.

Además, la Terminal volverá a transformarse para albergar otro pasaje del terror con una nueva ambientación secreta, diseñada para sorprender tanto a pequeños como a adultos.