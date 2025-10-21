Halloween en Futuroscope: Espectáculos, personajes tematizados y más

El parque temático francés Futuroscope ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una nueva edición ampliada de 'Futuroween', su propuesta de celebración familiar de Halloween, que se extenderá hasta el 11 de noviembre.

Durante casi un mes, el parque se transformará con decorados especiales, efectos sorprendentes y un programa diseñado para el humor y la emoción, dirigido a todas las edades.

Bajo el sello 'Futuroween', el parque estará completamente tematizado, con ambientación musical y una serie de espectáculos que buscan ser más divertidos que aterradores.

Entre las principales novedades destaca 'La Brigade', un nuevo espectáculo que presentará a "monstruos entrañables" en una coreografía donde son perseguidos por criaturas más espeluznantes, garantizando un alto componente de comedia en el show.

Los icónicos personajes del parque, los Rabbids, se sumarán también a la festividad, animando la jornada con juegos de humo, decorados efímeros y una banda sonora especial de Halloween desde la mañana. Además, los niños recibirán pequeños regalos temáticos a la entrada del parque para completar la experiencia.

Cine, gastronomía y espectáculo nocturno de miedo

La oferta de ocio se extiende al cine, ya que durante las vacaciones de Todos los Santos, la sala Kinekid proyectará la película de animación 'FamilleMonstre, le retour' (La Familia Monstruo, el regreso), una aventura en 3D sobre una familia que se transforma en personajes espeluznantes dentro de un videojuego.

En el plano gastronómico, el restaurante La Table d'Arthur ofrecerá un menú especial en un ambiente "escalofriante" diseñado para el disfrute familiar.

El cierre de la jornada correrá a cargo del espectáculo nocturno 'La Clé des Songes', que adoptará un aire más inquietante. Al caer la noche, hará su aparición Groscauchemar, un personaje maligno que sembrará el parque de pesadillas y emoción.

Coincidiendo con 'Futuroween', el parque ha lanzado una promoción especial para fomentar las estancias largas: los visitantes que adquieran entradas o paquetes de hotel+entradas de dos días obtendrán un tercer día de visita completamente gratis. Esta oferta es válida hasta el 9 de noviembre.

Futuroscope, ubicado en Jaunay-Marigny (Vienne), continúa consolidándose como un resort europeo de referencia tras la apertura de su parque acuático Aquascope en 2024, atrayendo cerca de 2 millones de visitantes anuales con su oferta de más de 40 atracciones basadas en tecnologías inmersivas.