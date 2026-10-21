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Puente de Todos los Santos: las 9 comunidades de España que sí pasan el festivo al lunes 2 de noviembre
El Día de Todos los Santos cae este año en domingo, pero varias comunidades autónomas trasladan el festivo al lunes 2 de noviembre, permitiendo disfrutar de un puente de tres días.
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El próximo 1 de noviembre de 2026 se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad nacional que este año coincide con un domingo. Sin embargo, no todos los españoles disfrutarán del mismo descanso, ya que algunas comunidades autónomas han decidido trasladar el festivo al lunes 2 de noviembre, dando lugar a un puente de tres días.
De esta forma, quienes residan en las regiones donde se ha establecido el lunes como día no laborable podrán aprovechar el fin de semana del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre para organizar una escapada, viajar o simplemente descansar.
¿En qué comunidades autónomas es festivo el lunes 2 de noviembre de 2026?
En total, nueve comunidades autónomas tendrán festivo el lunes 2 de noviembre de 2026:
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Canarias
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Extremadura
- Comunidad de Madrid
- Navarra
Por el contrario, en Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla será un lunes laborable, salvo que exista alguna festividad local.
Dónde viajar por el puente de Todos los Santos 2026
El puente de Todos los Santos es una oportunidad perfecta para hacer una escapada de otoño, disfrutar de la naturaleza o descubrir nuevos destinos. Tanto dentro como fuera de España, hay numerosas opciones para aprovechar los tres días de descanso.
Destinos dentro de España para el puente de Todos los Santos
- El Tiemblo (Ávila): Uno de los destinos más recomendables para estas fechas gracias a su famoso castañar, que durante el otoño se llena de tonalidades amarillas, naranjas y rojizas. Además, está a poco más de una hora de Madrid, por lo que es perfecto para una escapada rural.
- Hervás (Cáceres): Situado en el Valle del Ambroz, este pueblo destaca por su barrio judío, sus calles empedradas y los paisajes de castaños que lo rodean. Una opción ideal para disfrutar de la naturaleza y el turismo rural.
- Cádiz: Para quienes prefieran temperaturas suaves, Cádiz es una buena alternativa. Su casco histórico, sus playas, sus miradores y su gastronomía permiten disfrutar de una escapada junto al mar incluso en otoño.
- Ronda (Málaga): Su famoso Puente Nuevo, el Tajo de Ronda y sus calles históricas convierten a esta localidad en uno de los destinos más atractivos de Andalucía. Además, es un buen punto de partida para descubrir los pueblos blancos y los paisajes otoñales del Valle del Genal.
- Soria: Un destino especialmente interesante por su relación con la leyenda de El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, ambientada en la noche de Todos los Santos. También permite visitar la ermita de San Saturio y descubrir los paisajes naturales de la provincia.
Destinos fuera de España para el puente de Todos los Santos
- Oporto (Portugal): Una de las mejores opciones para una escapada de tres días. Sus calles empedradas, sus fachadas de azulejos, las bodegas de vino y los paseos junto al río Duero convierten a esta ciudad portuguesa en un destino perfecto para el otoño.
- París (Francia): La capital francesa es especialmente bonita en otoño, cuando sus parques y jardines se tiñen de colores dorados. Durante el puente se pueden visitar lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre o Montmartre.
- Roma (Italia): Una escapada ideal para quienes buscan historia, cultura y gastronomía. El Coliseo, la Fontana di Trevi, el Panteón y el Vaticano son algunos de sus principales atractivos. Además, noviembre suele ser una buena época para recorrer la ciudad sin el calor del verano.
- Budapest (Hungría): La capital húngara es perfecta para disfrutar de una escapada otoñal gracias a sus famosos balnearios termales, el Parlamento y las vistas del Danubio. Una ciudad que combina arquitectura monumental, gastronomía y experiencias relajantes.
- Edimburgo (Escocia): Para quienes buscan un destino con un ambiente misterioso, Edimburgo es una opción especialmente atractiva durante Halloween y Todos los Santos. Sus calles medievales, su castillo y sus recorridos de fantasmas permiten descubrir algunas de las leyendas más conocidas de Escocia.
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