Puente de Todos los Santos: las 9 comunidades de España que sí pasan el festivo al lunes 2 de noviembre

El próximo 1 de noviembre de 2026 se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad nacional que este año coincide con un domingo. Sin embargo, no todos los españoles disfrutarán del mismo descanso, ya que algunas comunidades autónomas han decidido trasladar el festivo al lunes 2 de noviembre, dando lugar a un puente de tres días.

De esta forma, quienes residan en las regiones donde se ha establecido el lunes como día no laborable podrán aprovechar el fin de semana del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre para organizar una escapada, viajar o simplemente descansar.

Calendario de noviembre 2026 | iStock

¿En qué comunidades autónomas es festivo el lunes 2 de noviembre de 2026?

En total, nueve comunidades autónomas tendrán festivo el lunes 2 de noviembre de 2026:

Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid

Navarra

Por el contrario, en Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla será un lunes laborable, salvo que exista alguna festividad local.

Dónde viajar por el puente de Todos los Santos 2026

El puente de Todos los Santos es una oportunidad perfecta para hacer una escapada de otoño, disfrutar de la naturaleza o descubrir nuevos destinos. Tanto dentro como fuera de España, hay numerosas opciones para aprovechar los tres días de descanso.

buscando destinos en un mapa para viajar | iStock

Destinos dentro de España para el puente de Todos los Santos

El Tiemblo (Ávila): Uno de los destinos más recomendables para estas fechas gracias a su famoso castañar, que durante el otoño se llena de tonalidades amarillas, naranjas y rojizas. Además, está a poco más de una hora de Madrid, por lo que es perfecto para una escapada rural.

Uno de los destinos más recomendables para estas fechas gracias a su famoso castañar, que durante el otoño se llena de tonalidades amarillas, naranjas y rojizas. Además, está a poco más de una hora de Madrid, por lo que es perfecto para una escapada rural. Hervás (Cáceres): Situado en el Valle del Ambroz, este pueblo destaca por su barrio judío, sus calles empedradas y los paisajes de castaños que lo rodean. Una opción ideal para disfrutar de la naturaleza y el turismo rural.

Situado en el Valle del Ambroz, este pueblo destaca por su barrio judío, sus calles empedradas y los paisajes de castaños que lo rodean. Una opción ideal para disfrutar de la naturaleza y el turismo rural. Cádiz: Para quienes prefieran temperaturas suaves, Cádiz es una buena alternativa. Su casco histórico, sus playas, sus miradores y su gastronomía permiten disfrutar de una escapada junto al mar incluso en otoño.

Para quienes prefieran temperaturas suaves, Cádiz es una buena alternativa. Su casco histórico, sus playas, sus miradores y su gastronomía permiten disfrutar de una escapada junto al mar incluso en otoño. Ronda (Málaga): Su famoso Puente Nuevo, el Tajo de Ronda y sus calles históricas convierten a esta localidad en uno de los destinos más atractivos de Andalucía. Además, es un buen punto de partida para descubrir los pueblos blancos y los paisajes otoñales del Valle del Genal.

Su famoso Puente Nuevo, el Tajo de Ronda y sus calles históricas convierten a esta localidad en uno de los destinos más atractivos de Andalucía. Además, es un buen punto de partida para descubrir los pueblos blancos y los paisajes otoñales del Valle del Genal. Soria: Un destino especialmente interesante por su relación con la leyenda de El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, ambientada en la noche de Todos los Santos. También permite visitar la ermita de San Saturio y descubrir los paisajes naturales de la provincia.

Destinos fuera de España para el puente de Todos los Santos