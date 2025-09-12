Indignación en redes por lo que hace una mujer en pleno vuelo: "¿Cómo es posible que esto esté permitido?"

Los usuarios de redes sociales se han acostumbrado a ver vídeos surrealistas que a menudo se hacen virales y en los que se muestran algún que otro comportamiento cuestionable, como la joven que usó una puerta sagrada en Japón como barra de dominadas.

Ahora, uno de estos últimos casos lo ha protagonizado una usuaria de TikTok (@buonapastaclub) que ha hecho algo impensable en pleno vuelo.

Asientos en la cabina del avión | Pixabay

Tal y como ha compartido en su cuenta de la red social, esta creadora de contenido ha comenzado a hacer pasta casera en su asiento del avión.

En el vídeo aparece mezclando harina con agua y amasando la pasta como si nada.

Esta inusual lección de cocina ha provocado numerosas críticas en redes sociales, destacando a los usuarios que la señalaban por las condiciones antihigiénicas de los aviones.

Otro comentarios fueron: "¿Por qué la gente no puede ser normal y prepararse un sándwich?", "¿Cómo es posible que esto esté permitido pero mi botella de agua no?", "Perdería la cabeza si me sentara al lado de esta persona" o "Genial, ahora solo tienes ñoquis crudos".

"No es buena idea. Lo siento, pero si los celíacos se sientan en las filas a tu alrededor, no les gustará que la harina vuele por todos lados... Y no es broma, es una verdadera amenaza para ellos... Por favor, tenlo en cuenta cuando pienses en cocinar en un espacio público", añadió otro usuario en un tono más serio.

Eso sí, la repercusión del vídeo ha quedado reflejada en los más de 450.000 me gusta y casi 12 millones de visualizaciones.