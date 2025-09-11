Alcalá de Henares ya prepara su Semana Cervantina

La Semana Cervantina es Fiesta de Interés Turístico Nacional y se celebra en una ciudad que, además de ser en la que nació Miguel de Cervantes, es Patrimonio de la Humanidad; solo esos tres datos son suficientes para saber que visitar Alcalá de Henares en su Semana Cervantina es una gran idea por partida triple… Pero, por si tuvieses alguna duda, vamos a contarte en qué consiste esta magnífica semana literaria y fiestera.

Lo primero que te interesará saber es la razón por la que esta Semana Cervantina se celebra alrededor del 9 de octubre: esa es la fecha en la que Miguel de Cervantes, nacido en una casa ubicada en el número 2 de la calle de la imagen, fue bautizado en la desaparecida iglesia de Santa María la Mayor (así consta en su partida oficial de bautismo, que se conserva en el Ayuntamiento de la ciudad).

Semana Cervantina en Alcalá de Henares | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Alcalá

¿Lo más popular de estas fiestas? Lo más popular sea, probablemente, el Mercado Cervantino que se celebra entre 8 y el 12 de octubre y es que se trata del mercado de época más grande de Europa que, al celebrarse en una ciudad histórica como Alcalá, nos hace sentir que nos hemos trasladado al tiempo de Cervantes, al Siglo de Oro español. Este mercado es todo un mercado popular, es decir, no solo tendrás puestos gastronómicos y de artesanía sino también música y teatro al aire libre.

Claro que la Semana Cervantina es más que un mercado por fantástico que este sea (y lo es); ¿más cosas que podrían interesante? Las Jornadas Gastronómicas Cervantinas que se celebran del 13 al 19 de octubre y en las que participan los restaurantes de la ciudad ¿cómo? Sirviendo menús inspirados en las recetas de Miguel de Cervantes recogió a lo largo y ancho de El Quijote.

Don Quijote y Sancho en el Mercado Cervantino | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

No puede haber Semana Cervantina sin lectura pública de El Quijote, sin Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ni sin premios literarios, tanto es así que en estos días se entregarán dos: el Premio Ciudad de Alcalá y los Premios Cervantes Chico.