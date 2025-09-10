Templo de Tanah Lot de Bali, uno de los lugares más fotografiados de la isla: ¿sabías que esconde una maldición?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Indonesia, concretamente hasta Bali. Allí encontramos un gran número de construcciones verdaderamente significativas, a la par que impresionantes, como es el caso del Templo de Tanah Lot. Traducido del balinés como “Templo de la Tierra en Medio del Mar”, estamos ante uno de los templos del mar más importantes de Bali.

Se trata de una formación rocosa situada en la costa sur de la isla. La roca es conocida por el “pura” allí existente, llamado Pura Tanah Lot. El paso del tiempo ha hecho que se convierta en un lugar de peregrinación que, también, se ha hecho popular entre los turistas. Tanto es así que estamos ante uno de los lugares más fotografiados del país.

Templo de Tanah Lot de Bali, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que está situado en el kabupaten de Tabanan, a unos 20 kilómtetros de Denpasar, en una impresionante roca que la erosión del mar ha esculpido a lo largo de los siglos. Según la tradición, el “pura” o templo fue construido en el siglo XVI por Dang Hyang Nirartha, el fundador del sacerdocio shivaíta en Bali.

De esta manera, durante sus viajes a lo largo de la costa meridional de esta zona, se vio sorprendido por un precioso paisaje en un islote rocoso. De hecho, allí decidió descansar. Algunos pescadores se dieron cuenta de su presencia, por lo que optaron por llevarle regalos. Nirartha pasó la noche en ese islote y, con posterioridad, habló con los pescadores.

Fue entonces cuando les dijo que construyeran un templo en la roca, puesto que tenía sentido que fuese un lugar sagrado y que los balineses pudiesen adorar a los dioses del mar. Lo cierto es que estamos ante una de las construcciones más sorprendentes y espectaculares de Bali.

Templo de Tanah Lot de Bali | Imagen de Jakub Hałun, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La leyenda de la maldición de Pura Tanah Lot

Este templo es famoso por su belleza, pero también por una leyenda popular que se conoce como “maldición de las rupturas”. Y es que se cree que las parejas que visitan este templo acaban separándose tras su paso por la isla. Pero, ¿de dónde viene esta curiosa creencia? De una historia que tiene relación con un príncipe y una princesa de la casta brahmán.

Ambos viajaron desde Java hasta Bali con la finalidad de conocer Tanah Lot y, desde el santuario, divisar el atardecer. Por lo tanto, estaban ante un instante mágico y una escena verdaderamente idílica. Tanto es así que decidieron tener un encuentro íntimo a pesar de no estar casados. Con posterioridad, el príncipe abandonó a la princesa, negándose en rotundo a casarse con ella.

Profundamente dolida y avergonzada, la princesa lanzó una maldición: todas las parejas no casadas que visitaran Bali terminarían su relación en los seis meses posteriores al viaje. Aunque no haya evidencias, lo cierto es que esta leyenda ha hecho posible que esa reputación romántica y mística del templo aumente de forma considerable. ¡Y no es para menos!