DEL 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE
Feria de Albacete 2025: Programa con todos los conciertos gratis
La Feria de Albacete está de vuelta. Un evento que fue declarado de Interés Turístico Internacional y que ya ha arrancado con su amplio programa; incluyendo, por supuesto, sus míticos conciertos gratis.
Publicidad
Septiembre es el mes de la vuelta al cole y de la depresión postvacacional. Sin embargo, también es el mes de una de las fiestas más importantes en España: la Feria de Albacete. La ciudad manchega ya ha comenzado sus eventos y los manchegos (así como los visitantes de todos los rincones del mundo) tienen casi dos semanas de pura diversión por delante.
Entre el 7 y el 17 de septiembre, la ciudad acogerá múltiples conciertos gratis. Estrellas consolidadas desde hace décadas como Duncan Dhu, líderes de la música actual como Amaia o artistas emergentes como La Fúmiga pretenden hacer que los asistentes a la Feria de Albacete se queden afónicos.
¿Todavía no has organizado tu agenda de conciertos gratuitos? No pasa nada. Te traemos el programa definitivo para que no te pierdas a tus cantantes y grupos favoritos.
Programación conciertos gratis: Feria Albacete 2025
Caseta de los Jardinillos
- Lunes 8 de septiembre, 22:00h: Antoñito Molina
- Martes 9 de septiembre, 21:00h: Estrella Morente y Rubén Plaza
- Miércoles 10 de septiembre, 22:30h: Paloma San Basilio
- Jueves 11 de septiembre, 22:30h: Pastora Soler
- Viernes 12 de septiembre, 21:00h: Los 40 Pop con Paul Thin, Denna, Lucía de la Puerta y Dani Moreno 'El Gallo'
- Sábado 13 de septiembre, 22:00h: Duncan Dhu y Clacowsky, los galgos sedientos y las solfamidas
- Domingo 14 de septiembre, 22:30h: Rosario
- Lunes 15 de septiembre: Orquesta Taxxara.
- Martes 16 de septiembre: Los Manolos
Viva la Feria 2025
- Lunes 8 de septiembre: Extremopuro, Fitoscopia y AB/CT
- Martes 9 de septiembre: La Fúmiga, Los Big Naturals y Mike Teller
- Miércoles 10 de septiembre: Medina Azahara, Saltamontes Melancólicos y Jack Amo
- Jueves 11 de septiembre, 22:30h: Amaral
- Viernes 12 de septiembre, 20:00h: Crystal Fighters, Elyella, Alcalá Norte y Álvaro Halley
- Sábado 13 de septiembre, 20:00h: Love of Lesbian, La La Love You, La Casa Azul, Innmir y Vermú
- Domingo 14 de septiembre, 21:00h: Amaia, Pignoise y artista local
- Lunes 15 de septiembre: Megastar con Chema Rivas, Lérica, La Beba, Charlie Usg, Nilsvan Zandt y Nía Caro
- Martes 16 de septiembre: Los 40 Urban con Ptazeta, Elio Leiros, Jfrancis, Adexe y Nau, Ramsés López y Dboss
Barrio de San Antonio Abad:
- Jueves 11 septiembre: Juan Salazar, de Los Chunguitos y Diego Martínez
- Viernes 12 septiembre: Marilia, de Ella Baila Sola, y Julia Martínez
- Sábado 13 septiembre: David Civera y Cristina Rodríguez
Barrio Parque Sur:
- Jueves 11 septiembre: Burning y Haceros Inoxidables
- Viernes 12 septiembre: Un Pingüino en mi ascensor y Falso Amor
- Sábado 13 septiembre: Miguel Costas (de Siniestro Total) y Familia Feliz
Barrio Universidad:
- Jueves 11 septiembre: La Guardia y Rockola Circus
- Viernes 12 septiembre: Los Punsetes y Efectiviwonders
- Sábado 13 septiembre: Angelus Apatrida y Frequency
Así pues, la nueva edición de la Feria de Albacete promete no defraudar. El sello de Interés Turístico Internacional no se lo dan a cualquiera y, durante los próximos días, volverá a demostrar por qué está en la cima de los eventos festivos en España.
Publicidad