DEL 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE

Feria de Albacete 2025: Programa con todos los conciertos gratis

La Feria de Albacete está de vuelta. Un evento que fue declarado de Interés Turístico Internacional y que ya ha arrancado con su amplio programa; incluyendo, por supuesto, sus míticos conciertos gratis.

Concierto de rock

Foto: iStock

Borja Tamayo
Publicado:

Septiembre es el mes de la vuelta al cole y de la depresión postvacacional. Sin embargo, también es el mes de una de las fiestas más importantes en España: la Feria de Albacete. La ciudad manchega ya ha comenzado sus eventos y los manchegos (así como los visitantes de todos los rincones del mundo) tienen casi dos semanas de pura diversión por delante.

Entre el 7 y el 17 de septiembre, la ciudad acogerá múltiples conciertos gratis. Estrellas consolidadas desde hace décadas como Duncan Dhu, líderes de la música actual como Amaia o artistas emergentes como La Fúmiga pretenden hacer que los asistentes a la Feria de Albacete se queden afónicos.

¿Todavía no has organizado tu agenda de conciertos gratuitos? No pasa nada. Te traemos el programa definitivo para que no te pierdas a tus cantantes y grupos favoritos.

Programación conciertos gratis: Feria Albacete 2025

Caseta de los Jardinillos

  • Lunes 8 de septiembre, 22:00h: Antoñito Molina
  • Martes 9 de septiembre, 21:00h: Estrella Morente y Rubén Plaza
  • Miércoles 10 de septiembre, 22:30h: Paloma San Basilio
  • Jueves 11 de septiembre, 22:30h: Pastora Soler
  • Viernes 12 de septiembre, 21:00h: Los 40 Pop con Paul Thin, Denna, Lucía de la Puerta y Dani Moreno 'El Gallo'
  • Sábado 13 de septiembre, 22:00h: Duncan Dhu y Clacowsky, los galgos sedientos y las solfamidas
  • Domingo 14 de septiembre, 22:30h: Rosario
  • Lunes 15 de septiembre: Orquesta Taxxara.
  • Martes 16 de septiembre: Los Manolos

Viva la Feria 2025

  • Lunes 8 de septiembre: Extremopuro, Fitoscopia y AB/CT
  • Martes 9 de septiembre: La Fúmiga, Los Big Naturals y Mike Teller
  • Miércoles 10 de septiembre: Medina Azahara, Saltamontes Melancólicos y Jack Amo
  • Jueves 11 de septiembre, 22:30h: Amaral
  • Viernes 12 de septiembre, 20:00h: Crystal Fighters, Elyella, Alcalá Norte y Álvaro Halley
  • Sábado 13 de septiembre, 20:00h: Love of Lesbian, La La Love You, La Casa Azul, Innmir y Vermú
  • Domingo 14 de septiembre, 21:00h: Amaia, Pignoise y artista local
  • Lunes 15 de septiembre: Megastar con Chema Rivas, Lérica, La Beba, Charlie Usg, Nilsvan Zandt y Nía Caro
  • Martes 16 de septiembre: Los 40 Urban con Ptazeta, Elio Leiros, Jfrancis, Adexe y Nau, Ramsés López y Dboss

Barrio de San Antonio Abad:

  • Jueves 11 septiembre: Juan Salazar, de Los Chunguitos y Diego Martínez
  • Viernes 12 septiembre: Marilia, de Ella Baila Sola, y Julia Martínez
  • Sábado 13 septiembre: David Civera y Cristina Rodríguez

Barrio Parque Sur:

  • Jueves 11 septiembre: Burning y Haceros Inoxidables
  • Viernes 12 septiembre: Un Pingüino en mi ascensor y Falso Amor
  • Sábado 13 septiembre: Miguel Costas (de Siniestro Total) y Familia Feliz

Barrio Universidad:

  • Jueves 11 septiembre: La Guardia y Rockola Circus
  • Viernes 12 septiembre: Los Punsetes y Efectiviwonders
  • Sábado 13 septiembre: Angelus Apatrida y Frequency

Así pues, la nueva edición de la Feria de Albacete promete no defraudar. El sello de Interés Turístico Internacional no se lo dan a cualquiera y, durante los próximos días, volverá a demostrar por qué está en la cima de los eventos festivos en España.

