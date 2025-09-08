Feria de Albacete 2025: Programa con todos los conciertos gratis

Septiembre es el mes de la vuelta al cole y de la depresión postvacacional. Sin embargo, también es el mes de una de las fiestas más importantes en España: la Feria de Albacete. La ciudad manchega ya ha comenzado sus eventos y los manchegos (así como los visitantes de todos los rincones del mundo) tienen casi dos semanas de pura diversión por delante.

Entre el 7 y el 17 de septiembre, la ciudad acogerá múltiples conciertos gratis. Estrellas consolidadas desde hace décadas como Duncan Dhu, líderes de la música actual como Amaia o artistas emergentes como La Fúmiga pretenden hacer que los asistentes a la Feria de Albacete se queden afónicos.

¿Todavía no has organizado tu agenda de conciertos gratuitos? No pasa nada. Te traemos el programa definitivo para que no te pierdas a tus cantantes y grupos favoritos.

Programación conciertos gratis: Feria Albacete 2025

Caseta de los Jardinillos

Lunes 8 de septiembre, 22:00h: Antoñito Molina

Martes 9 de septiembre, 21:00h: Estrella Morente y Rubén Plaza

y Miércoles 10 de septiembre, 22:30h: Paloma San Basilio

Jueves 11 de septiembre, 22:30h: Pastora Soler

Viernes 12 de septiembre, 21:00h: Los 40 Pop con Paul Thin , Denna , Lucía de la Puerta y Dani Moreno 'El Gallo'

, , y Sábado 13 de septiembre, 22:00h: Duncan Dhu y Clacowsky, los galgos sedientos y las solfamidas

y Domingo 14 de septiembre, 22:30h: Rosario

Lunes 15 de septiembre: Orquesta Taxxara .

. Martes 16 de septiembre: Los Manolos

Viva la Feria 2025

Lunes 8 de septiembre: Extremopuro , Fitoscopia y AB/CT

, y Martes 9 de septiembre: La Fúmiga , Los Big Naturals y Mike Teller

, y Miércoles 10 de septiembre: Medina Azahara , Saltamontes Melancólicos y Jack Amo

, y Jueves 11 de septiembre, 22:30h: Amaral

Viernes 12 de septiembre, 20:00h: Crystal Fighters , Elyella , Alcalá Norte y Álvaro Halley

, , y Sábado 13 de septiembre, 20:00h: Love of Lesbian , La La Love You , La Casa Azul , Innmir y Vermú

, , , y Domingo 14 de septiembre, 21:00h: Amaia , Pignoise y artista local

, y Lunes 15 de septiembre: Megastar con Chema Rivas , Lérica , La Beba , Charlie Usg , Nilsvan Zandt y Nía Caro

, , , , y Martes 16 de septiembre: Los 40 Urban con Ptazeta, Elio Leiros, Jfrancis, Adexe y Nau, Ramsés López y Dboss

Barrio de San Antonio Abad:

Jueves 11 septiembre: Juan Salazar, de Los Chunguitos y Diego Martínez

de Los Chunguitos y Viernes 12 septiembre: Marilia , de Ella Baila Sola, y Julia Martínez

, de Ella Baila Sola, y Sábado 13 septiembre: David Civera y Cristina Rodríguez

Barrio Parque Sur:

Jueves 11 septiembre: Burning y Haceros Inoxidables

y Viernes 12 septiembre: Un Pingüino en mi ascensor y Falso Amor

y Sábado 13 septiembre: Miguel Costas (de Siniestro Total) y Familia Feliz

Barrio Universidad:

Jueves 11 septiembre: La Guardia y Rockola Circus

y Viernes 12 septiembre: Los Punsetes y Efectiviwonders

y Sábado 13 septiembre: Angelus Apatrida y Frequency

Así pues, la nueva edición de la Feria de Albacete promete no defraudar. El sello de Interés Turístico Internacional no se lo dan a cualquiera y, durante los próximos días, volverá a demostrar por qué está en la cima de los eventos festivos en España.