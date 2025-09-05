La zona costera de España que según New York Times "parece un sueño"

La Costa Brava es uno de los lugares más paradisiacos de España y no solo lo decimos nosotros. Recientemente, te hablábamos de la pequeña cala de Girona que tiene unos paisajes impresionantes. Y es que no es de extrañar que muchos turistas quieran visitar este lugar.

Y algo que tampoco nos sorprende es que el New York Times se haya enamorado de la Costa Brava diga que "parece un sueño. Lo tiene todo: playas vírgenes, una gastronomía célebre, viñedos que datan de la época de los antiguos griegos y, además, arte".

Cadaqués, en Girona | iStock

"Gran parte de la obra de Salvador Dalí se inspiró en el esplendor natural de la Costa Brava. Esta zona menos explorada del Mediterráneo sigue siendo tan fascinante como siempre", dice en su artículo.

La Costa Brava, como se le conoce a esta zona de Cataluña, va desde Blanes hasta Portbou y en ella puedes encontrar ciudades impresionantes como Girona o antiguos pueblos de pescadores con casitas blancas como Cadaqués. Otros pueblos medievales de interior son Pals o Peratallada.

Calella de Palafrugel (Girona) | iStock

En los más de 200 kilómetros de costa de esta zona vas a encontrar playas reconocidas con Bandera Azul, localidades turísticas como Lloret de Mar, la bahía de Roses o calas entre acantilados con muchísimo encanto como las de Tossa de Mar, Torroella de Montgrí, Begur o Calella de Palafrugell.

Si te gusta la naturaleza, no puedes perderte sus tres parques naturales: Cap de Creus, Els Aiguamolls de l ´Empordà y El Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter.

Tierra de Salvador Dalí

Salvador Dalí nació en Figueres y allí puedes encontrar el original Teatro-Museo Dalí con buena parte de sus obras más importantes. Además, en Girona también hay otros dos lugares icónicos del artista: la Casa-Museo Salvador Dalí de Cadaqués y la Casa-Museo Castillo Gala-Dalí, en Púbol.