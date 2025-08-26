Un piloto explica cuántas turbulencias es capaz de soportar un avión: "La más fuerte registrada..."

Las turbulencias son algunas de las cosas que más nos preocupan cuando viajamos en avión. Recientemente un piloto de Easyjet revelaba cuál es la peor ruta en avión para las turbulencias y también las peores fechas para viajar. Pero... ¿sabes cuántas turbulencias puede soportar un avión?.

Las turbulencias son corrientes de aire inestables que causan movimientos erráticos y sacudidas en un avión, que provocan cambios de altitud y velocidad. Además, pueden ser causadas por tormentas, vientos o choques entre masas de aire a distintas velocidades.

Perico Durán, piloto de un A320, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@pericoduran) donde cuenta algunas curiosidades y datos de las turbulencias. "Nosotros la intensidad de la turbulencia la medimos en número de Gs", dice, y las clasifica así:

Turbulencia ligera: Hasta 0.5 G (la que nos incomoda)

Turbulencia moderada: Hasta 1.0 G (la que os da miedo)

Turbulencia severa: Hasta 1.5 G (la que sale en las noticias)

La turbulencia m ás fuerte registrada: 2.5 G, detectada por el proyecto JAWS de la NASA en un avión que voló a propósito en un huracán.

Además, el piloto también cuenta que los aviones comerciales como el Airbus A320 están certificados para resistir aún más:

Resistencia est ándar: Hasta 3.8 G sin sufrir ningún tipo de daño.

L ímite estructural: Hasta 5,7 G sin comprometer su integridad estructural.

"Esto es cuatro veces más que una turbulencia severa, la que vemos cuando salen las noticias, y más del doble de la turbulencia más grande jamás registrada en la historia en el ojo de un huracán", dice en el vídeo. "Recuerda, la turbulencia es incómoda, da miedo pero no representa un peligro real para el avión. El diseño de las aeronaves está pensado para soportar mucha más turbulencia de lo que la naturaleza puede ofrecer", termina explicando, para así tranquilizar a todos los seguidores que vean el vídeo y teman a las turbulencias.