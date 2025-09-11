La ruta de King Kong: Está en Murcia y es uno de los recorridos más espectaculares de la península

No hay simio más famoso que King Kong: ese gorila gigante que conquistó el séptimo arte hace casi cien años a medida que subía el Empire State Building. Muchas son las personas que han soñado con verlo en vivo y en directo a lo largo de la historia y, si bien esto es imposible, en Murcia hay una ruta muy especial que te acercará a la criatura.

En pleno Parque Regional El Valle y Carrascoy se encuentra el sendero de King Kong. El entorno natural es impresionante ya de por sí, formado por más de 17.000 hectáreas, más de 600 especies de plantas diferentes y una fauna variada en la que destacan las aves rapaces, el gato montés y el zorro. Pero, ¿y los monos?

Efectivamente no hay simios en este recorrido. En su defecto, el origen del nombre ha dado pie a múltiples teorías: desde la de un vecino que tenía un mono en casa y se le escapó hasta que el paisaje recuerda a la Isla Calavera de la película. Aunque, lo que es seguro, es que hay varias formaciones rocosas que se asemejan al rostro del mismísimo King Kong. ¿Con cuál te quedarías?

Sea como sea, se trata de un itinerario espectacular. Con menos de 8 kilómetros, se presenta como una muy buena opción para los menos experimentados en el senderismo. En el primer ascenso se llega a las populares Murallas de King Kong: un mirador no apto para quienes sufren de vértigo.

La Cima King Kong y el Ojo King Kong completan el recorrido, donde los caminantes van conociendo la vegetación mediterránea en todo su esplendor. Un paseo ideal la gran parte del año, aprovechando el buen tiempo característico de Murcia.

Puede que jamás vayamos a conocer a la bestia de la Isla Calavera (y, viendo como acaba todo, eso está muy bien); sin embargo, este paseo es una experiencia de lo más curiosa en el que se va recordando al gorila paso a paso.