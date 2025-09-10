España a ojos de los alemanes: Esto es lo que les enamora según una tiktoker que vive en Alemania

Que España es un refugio vacacional para los alemanes (entre otros tantos europeos) no es ningún misterio. Solo hay que salir a dar un paseo en las zonas más turísticas para darse cuenta de esta realidad. Pero, ¿qué es lo que tiene nuestro país como para haber conquistado a otras culturas? Una joven usuaria de TikTok, de origen español y residencia alemana, parece que lo tiene claro.

La tiktoker @keepbuildinggg comparte en sus redes sociales la experiencia personal de vivir en Alemania. En una de sus últimas publicaciones, revela que "acaba de descubrir las dos razones por las que los alemanes sienten tanto amor hacia España". La primera es bastante evidente: "piensan en un país donde hace más calor y les parece algo maravilloso"; ya que, en su propia experiencia, "estamos en septiembre y ahora necesito que llegue el verano".

Ahora bien, no ha dejado de ser crítica con esta idealización sobre el clima mediterráneo: "La realidad de vivir en España es que lo pasas mal en verano porque te mueres de calor y lo pasas mal en invierno porque te mueres de frío, porque los edificios no están bien aislados y la gente enciende poco la calefacción", comenta en la misma publicación.

En cuanto a la segunda razón, se combina la falta de conocimiento sobre lo que es nuestra geografía, así como la diferencia en términos de poder adquisitivo. De este modo, la creadora de contenido lo deja claro: "Los alemanes se piensan que España es Mallorca teniendo dinero".

No existe duda alguna de que España es un país repleto de rincones por descubrir y una fuerza cultural abrumadora. Sin embargo, según lo que cuenta @keepbuildinggg, estas no son las principales causas de su éxito entre los turistas alemanes. Playa, buen tiempo y precios accesibles para sus rentas se alzan como los motivos ganadores.

Sea como sea, año tras año nuestro país triunfa como destino de ensueño y, mientras otros se tienen que conformar con visitarlo durante unas pocas semanas, los españoles tenemos la suerte de vivir en él 365 días.