El pueblo con el nombre más corto de España está en el País Vasco: Solo dos letras

En Viajestic nos encanta hablar de las curiosidades de los municipios y localidades de España. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del pueblo de Tarragona con el nombre más corto y que tiene solo 3 letras.

Pero... ¿sabes cuál es el pueblo con el nombre más corto de España? Se llamaEa y se encuentra en la provincia de Vizcaya (País Vasco), en la comarca de Busturialdea. Natxitua, Bedarona y el propio Ea son los tres núcleos que conforman el municipio y que conforman el espléndido y diverso paisaje que rodea a Ea.

Las tres localidades del municipio disponen de gran cantidad de atractivos turísticos y culturales. Según llegas a Natxitua o Bedarona, te impresionarán sus magníficas vistas al mar y sus calas. En cuanto a la arquitectura y el patrimonio destacan la iglesia de la Consolidación de Natxitua o la ermita de San Bartolomé en Bedarona.

Una vez entras en el núcleo de Ea, que está dotada de una pequeña pero bonita playa, no puedes perder la oportunidad de pasear por su peculiar casco urbano, donde destacan sus dos puentes de estilo románico; la iglesia de San Juan Bautista, de estilo renacentista, y la iglesia de Santa María de Jesús, de estilo barroco.

Según el censo de 2024, actualmente cuenta con 842 habitantes y el 81% de la población es vascohablante. Ea tiene un río que divide el pueblo en dos partes y hay en total 4 puentes que te ayudan a pasar de una calle a otra.