El boom del turismo solidario: Estos son los destinos favoritos que impulsan un crecimiento del 20%

El turismo solidario crece a un ritmo del 20% anual en todo el mundo, consolidándose como una de las formas de viajar con mayor proyección de futuro.

Las reservas de viajes solidarios han aumentado un 32% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose como una de las grandes tendencias viajeras entre los menores de 30 años, según la agencia de viajes online Felicesvacaciones.

El análisis de la agencia revela que 7 de cada 10 jóvenes viajeros priorizan actividades que generen un impacto positivo en el destino frente a viajes de consumo masivo. La llamada "Generación del propósito" está cambiando la forma en que entendemos el turismo.

De acuerdo con este mismo estudio, el interés por el turismo solidario no solo responde a una cuestión ética, sino también a la búsqueda de experiencias auténticas. Más del 60% de los encuestados afirma que este tipo de viajes les permite conectar mejor con la cultura local y el 55% considera que enriquecen más a nivel personal que unas vacaciones tradicionales. Esta tendencia refleja cómo los jóvenes valoran cada vez más el impacto social y emocional de sus viajes.

buscando destinos en un mapa para viajar | iStock

Las 5 experiencias solidarias que están marcando tendencia en 2025

En 2025, el turismo solidario está evolucionando hacia experiencias más inmersivas y con un impacto directo, adaptándose a las preferencias de las nuevas generaciones.

Desde la protección de fauna marina en Costa Rica, donde los viajeros ayudan en la conservación de tortugas y arrecifes, hasta la participación en ecoaldeas de Europa (Italia y Portugal), centradas en la permacultura y la bioconstrucción. América Latina también se ha consolidado como destino clave, con proyectos educativos en Perú que fortalecen lazos comunitarios en zonas rurales de Cusco.

Así, en Costa Rica existen programas de voluntariado dedicados a la conservación de tortugas y arrecifes. Los jóvenes viajan en temporada de desove para ayudar en la limpieza de playas y colaborar en centros de investigación. Una experiencia que combina aventura tropical con impacto medioambiental directo.

Playa de Manuel Antonio, en Costa Rica | iStock

Mientras que también se puede disfrutar de ecoaldeas en Europa con estancias en comunidades sostenibles de Italia y Portugal que enseñan agricultura orgánica, permacultura y bioconstrucción. Incluyen trabajo en huertos, talleres de reciclaje y convivencia en un entorno 100% sostenible. Muy popular entre millennials y Gen Z porque combina naturaleza, vida comunitaria y aprendizaje práctico.

Los jóvenes también pueden colaborar en la enseñanza de idiomas y apoyo en escuelas rurales de Cusco o Arequipa. También existen programas de mejora de infraestructuras y acompañamiento a niños y jóvenes. Una experiencia que genera un fuerte vínculo cultural y humano con la comunidad local.

Fotografía del 2 de junio de 2023 del templo Sacsayhuamán en la ciudad de Cuzco (Perú) | EFE/ Paula Bayarte

La tendencia también se manifiesta en España a través del turismo regenerativo, con iniciativas que buscan reforestar áreas afectadas por incendios en Andalucía y Castilla y León.

De igual modo, el intercambio cultural en Asia, en países como Tailandia y Nepal, permite a los jóvenes alojarse en hostales solidarios que financian proyectos locales, combinando así un viaje asequible con una contribución económica directa a la comunidad.

"Los jóvenes ya no viajan solo para descansar: buscan experiencias que les permitan conectar, aprender y dejar huella. En FelicesVacaciones hemos registrado un crecimiento del 32% en la demanda de viajes solidarios en el último año, una tendencia que sigue al alza en 2025", explica Beatriz Soler, directora de la agencia.