El paraíso eslovaco para los amantes del senderismo y la aventura está en los Cárpatos

Slovensky Raj está en los Cárpatos Occidentales y es un destino de escándalo para los amantes del senderismo y la aventura, es verdad que no es muy alto (su altitud va de los 500 a los 1.500 metros) pero su orografía es muy abrupta (con gargantas profundas y estrechas, cañones, mesetas boscosas, ríos con cascadas, más de 200 cuevas aunque solo unas pocas son accesibles…), lo que multiplica su espectacularidad y sus posibilidades de diversión para los más aventureros.

Son más de 300 los kilómetros de senderos señalizados en este excepcional parque, ahora bien, no es cuestión de que te lances a caminar sin pensar antes lo que tienes por delante, mejor elige alguna de las rutas trazadas a través de esos senderos, la que más y mejor se adapte a tu ánimo senderista y aventurero:

La ruta Suchá Bella Gorge es la más famosa, se tarda entre 4 y 5 horas en recorrerla y es un espectáculo de cascadas, escaleras y pasarelas; la ruta Prelom Hornádu es famosa por sus pasarelas pegadas a la roca sobre el agua; ¿no te parecen lo suficientemente salvajes? Elige entonces Kysel Gorge, una vía ferrata ligera (necesitarás arnés para recorrerla…); ¿más rutas? Las hay: la ruta Velky Sokol, que es una de las gargantas más largas y profundas y también una de las zonas accesibles y menos concurridas de esta zona de los Cárpatos o Tomasovsky Vyhlad, que es una ruta corta y fácil, se recorre en 2 o 3 horas y nos lleva a un mirador de escándalo sobre el cañón del Hornád.

Slovensky Raj (Paraíso Eslovaco) | Imagen de dariusz wozniak, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El parque Slovensky Raj, el paraíso eslovaco, está lleno de bosques de hayas, abetos y pinos, de cuevas entre las que destaca una, la cueva de hielo Dobsinská ladová jaskyna que es Patrimonio de la Humanidad, y en él viven diferentes especies entre las que destacan los ciervos, corzos, linces, nutrias e incluso osos pardos, aunque a estos últimos no es fácil verlos.

Lo que tienes que saber para visitar este paraíso eslovaco: lo primero que tienes que saber es cómo llegar aquí, la ciudad con aeropuerto y estación de tren más cercana es Poprad y las entradas más populares al parque, y de las que arrancan la mayor parte de las rutas, son las de Cingov y Podlesok; y, una vez sabes cómo llegar, toma buena nota de estos consejos: lleva calzado cómodo y de montaña porque los caminos suelen estar húmedos e incluso resbaladizos, abstente de recorrer el parque en los días de lluvia porque parte de las rutas se cierran en ese caso (infórmate antes de salir…).

Slovensky Raj (Paraíso Eslovaco) | Imagen de Rudolphs no uno, licencia de dominioi público CC0, via Wikimedia Commons

¿La mejor época para visitar este parque? Este parque es interesante durante todo el año, los paisajes son de hecho muy diferentes en primavera que en otoño o en verano; el verano está muy bien porque el clima acompaña más pero los colores otoñales son imperdibles…