Iberia estrena un avión tematizado de Disneyland Paris con Olaf y Buzz Lightyear

Iberia ha presentado un avión completamente tematizado con el universo de Disneyland Paris que ha despegado rumbo a París-Orly con 30 niños de la Fundación Juegaterapia y sus familias para descubrir las novedades del parque, entre ellas el nuevo mundo inmersivo World of Frozen.

La compañía ha vinilado uno de sus Airbus A320neo con dos de los personajes más representativos de Disney Adventure World: Olaf, protagonista de World of Frozen, y Buzz Lightyear, icono de Worlds of Pixar. De esta forma, el propio vuelo IB571 se ha convertido en el inicio de una experiencia inspirada en el universo Disney.

El proceso de personalización del avión se ha realizado en el hangar de mantenimiento de Iberia en Barcelona y ha requerido más de un centenar de paneles de vinilo de gran formato, con una superficie de 14 metros de ancho por 7 metros de alto. La instalación ha contado con cuatro técnicos especializados y ha superado las 200 horas de trabajo.

A bordo, los pasajeros han disfrutado de distintos detalles tematizados, como cabeceros exclusivos, recuerdos de Disneyland Paris y una galleta inspirada en World of Frozen, el nuevo espacio de Disney Adventure World.

Los invitados más especiales del vuelo han sido los 30 niños de la Fundación Juegaterapia, que han viajado acompañados por sus familias para vivir una experiencia de dos días en Disneyland Paris. Iberia y los Destinos Disney mantienen una colaboración con esta fundación con el objetivo de ofrecer momentos de ocio e ilusión a los menores que forman parte de ella.

El vuelo coincide además con el aniversario de la primera ruta de Iberia entre Madrid y París, que comenzó el 1 de julio de 1949 con un avión Douglas DC-4 Skymaster. Actualmente, la aerolínea opera hasta once vuelos diarios entre ambas capitales con aviones Airbus A320neo.

La presentación del avión se produce tras la inauguración de Disney Adventure World, el segundo parque de Disneyland Paris, que inicia una nueva etapa con la incorporación de nuevas áreas y experiencias, entre ellas World of Frozen, un espacio inmersivo inspirado en el reino de Arendelle con atracciones y escenarios vinculados a las películas de Frozen.