La ciudad de Alcoy, en Alicante, reconocida oficialmente como Municipio Turístico de Excelencia de la Comunidad

La ciudad de Alcoy (Alicante) ha sido reconocida oficialmente como Municipio Turístico de Excelencia de la Comunidad Valenciana, "la máxima categoría prevista en el Estatuto del Municipio Turístico regulado por la Generalidad", ha indicado el Ayuntamiento alcoyano en un comunicado.

La resolución, otorgada por la Dirección General de Turismo tras evaluar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Decreto 5/2020, certifica "el alto grado de desarrollo turístico alcanzado por la ciudad y su compromiso con un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua".

Según ha subrayado el consistorio, "este reconocimiento acredita que Alcoy cumple tanto los exigentes criterios cuantitativos relativos a población turística, plazas de alojamiento y recursos turísticos de primer orden, como los requisitos cualitativos vinculados a la gestión sostenible del destino, la gobernanza, la cooperación institucional, la calidad de los servicios, la digitalización y la accesibilidad".

Entre otros aspectos, ha continuado, "la ciudad dispone de un plan estratégico de turismo, cuenta con certificaciones oficiales de calidad reconocidas por Qualitur (Turismo de la Comunidad Valenciana) y mantiene una apuesta decidida por el modelo de Destino Turístico Inteligente".

La nueva clasificación permitirá al Ayuntamiento "acceder a líneas específicas de financiación destinadas a compensar el esfuerzo que realizan los municipios turísticos en la prestación de servicios y el desarrollo de infraestructuras".

Asimismo, Alcoy contará "con una consideración específica dentro del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana, reforzando así su capacidad para seguir impulsando proyectos de mejora de la oferta turística", según el Ayuntamiento.

En un comunicado, la Generalidad ha precisado que, con esta declaración, la Comunidad Valenciana suma 24 municipios turísticos con esta categoría: Benidorm, Valencia, Gandia, Benicasim, Cullera, El Campello, Peñíscola, Calpe, Denia, Alcalá de Chivert, Finestrat, Oropesa del Mar, Morella, Torrevieja, Vinaroz, Alicante, Altea, Castellón de la Plana, Torreblanca, Alboraya, Segorbe, Montanejos, Bocairent y Alcoy.

"Avala el trabajo realizado"

En este sentido, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha felicitado al Ayuntamiento de Alcoy y al conjunto del sector turístico local por este reconocimiento, que, a su juicio, "sitúa al municipio en la máxima categoría del Estatuto del Municipio Turístico y avala el trabajo realizado para consolidar una oferta turística de calidad".

Asimismo, Cano ha subrayado que "el ascenso de Alcoy" a esta categoría "evidencia el compromiso del municipio con un modelo turístico basado en la sostenibilidad y la mejora continua, al tiempo que contribuye a diversificar y fortalecer la oferta turística de la Comunidad Valenciana".

"Satisfacción"

Por otro lado, la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha mostrado su "satisfacción" por un reconocimiento: "Es el resultado de muchos años de trabajo y de una estrategia turística sostenida en el tiempo, basada en la calidad, la profesionalización y la diversificación de nuestra oferta".

Zamorano ha destacado que "esta distinción confirma que Alcoy reúne todos los requisitos para situarse entre los principales destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, no solo por la riqueza" de su "patrimonio natural, histórico, cultural e industrial, sino también por la forma" de gestión del turismo, "apostando por la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua de los servicios" a la ciudadanía y a quienes visitan Alcoy.

Bajo el punto de vista de la edil, "alcanzar la categoría de Municipio Turístico de Excelencia supone un importante respaldo institucional y abre nuevas oportunidades para seguir desarrollando proyectos que refuercen la competitividad del destino, mejoren la experiencia de los visitantes y generen un impacto positivo sobre la economía local".

El consistorio ha señalado que, con este reconocimiento, Alcoy "consolida su posicionamiento como uno de los destinos turísticos de referencia de la Comunidad Valenciana y refuerza una estrategia orientada a un turismo de calidad, sostenible, inteligente y generador de oportunidades para el conjunto del municipio".

Municipios turísticos

La Generalidad ha indicado que la Comunidad Valenciana cuenta en la actualidad con 84 destinos con el distintivo de Municipio Turístico, una distinción que permite, "entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turismo de la Comunidad Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben".

Se trata de "municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Decreto 5/2020, de 10 de enero, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunidad Valenciana que fue modificado por el Decreto 203/2021, de 17 de diciembre", ha precisado la administración autonómica.

Los criterios para poder ser reconocidos con la condición de Municipio Turístico son referentes a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local. Asimismo, se requiere acreditar el cumplimiento de las obligaciones que establece el decreto.

Las categorías en las que puede solicitarse ser reconocido como municipio turístico son Excelencia, Relevancia y Singularidad. En concreto, la Comunidad cuenta con 24 municipios turísticos reconocidos con la categoría de Excelencia, 21 de Relevancia y 39 de Singularidad.