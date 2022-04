El Festival Mad Cool tendrá una nueva edición en Málaga: Andalucía Big Festival

Hace unos días os contábamos que el festival Noches del Botánico de Madrid recibía el premio al más sostenible de España y Portugal en los Iberian Festival Awards.

Y ahora os contamos que el famoso e internacional festival Mad Cool de Madrid tendrá una nueva edición en Málaga y se llamará, nada más y nada menos que Andalucia Big Festival.

Andalucía Big Festival forma parte del proyecto impulsado por Mad Cool y la Junta de Andalucía, en colaboración con el ayuntamiento de Málaga, que bajo el nombre de Andalucía Big pretende convertirse en el encuentro cultural más grande de la región.

Así será Andalucía Big Festival

Tendrá lugar el 8, 9 y 10 de septiembre en la playa de Sacaba, Málaga, y entre el cartel (que aún no se ha desvelado por completo) se encuentran artistas como Muse, Jamiroquai (en su único concierto en Europa), Vetusta Morla, Nova Twins, Sylvie Kreusch y Morgan.

El Festival contará con tres escenarios con una variada y ecléctica programación musical para todos los públicos: pop, indie, rock, electrónica y nuevas tendencias con artistas de primer nivel y las entradas se pondrán a la venta a finales de mes, cuando se anuncie el cartel completo.

Mad Cool Madrid

Por su parte, el Mad Cool de Madrid se celebrá del miércoles 6 de julio al domingo 10 de julio en el recinto ferial de IFEMA de Madrid y entre los nombres que suenan en el cartel se encuentran Metallica, Placebo, The Killers, Imagine Dragons, Nathy Peluso, Florence + The Machine, Muse, Queens of the Stone Age, Jack White, Kings of Lion...

