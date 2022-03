Así es 'The Rhythm of the night' la primera obra de teatro con música electrónica en directo con Dj Nano

Hace unos días os contábamos que este mes de marzo, del 21 al 27 de abril se celebra en Madrid la Semana del Teatro por el Día Mundial del Teatro, un evento que este 2022 cumple 60 años.

Y ahora os comentamos que llega 'The Rhythm of the night', la primera obra de teatro que cuenta con música electrónica en directo. El guion de la obra está acompañado de las músicas más emblemáticas de esa época, cuyo repertorio ha sido seleccionado por DJ Nano y que nos llevará por un viaje de luces y sombras.

Descripción de 'The Rhythm of the night'

'The Rhythm of the night' es una obra teatral de la historia de Josito, (Madrid, año 1993) un joven y brillante estudiante de Telecomunicaciones que descubre el mundo de la noche, el amor, el sexo, la música electrónica y la ruta del Bakalao. Es la historia de miles de Jositos de una época desenfrenada. Un viaje al recuerdo y a las emociones que nos volverán a situar en los 90´s pasando por Attica, Chocolate, Barraca, New World y tantas y tantas discotecas que formaron parte de "El ritmo de la noche".

Horarios y precios de 'The Rhythm of the night'

Esta obra de teatro está disponible todos los viernes desde el 11 de marzo hasta el 29 de abril y su única función suele ser a las 23:30 de la noche. Aunque, por ejemplo, el jueves 21 de abril hay una función a las 20:30.

Y en cuanto a los precios puedes encontrar 5 zonas. El patio de butacas (desde 40 euros), grada (desde 35 euros), primera planta (desde 30 euros), grada F 16-18 (desde 30 euros) y grada F 19 (desde los 18 euros).

...

Seguro que te interesa...

¿Por qué la Estación de Atocha de Madrid se llama así?