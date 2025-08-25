El pueblo andaluz construido bajo rocas ideal para evitar el sol del verano

El turismo rural está de moda y no son pocos los municipios que acogen a miles de turistas cada año, quienes huyen del caos urbano para sustituirlo por la paz de la naturaleza. Sin embargo, hay una localidad en la provincia de Cádiz realmente única que triunfa temporada tras temporada en el sector: Setenil de las Bodegas. Un lugar mágico construido bajo las rocas.

El origen de Setenil de las Bodegas se remonta a nada menos que 5.000 años. Y es que ya en la Antigüedad había habitantes en la localidad, que utilizaban las rocas de su geografía como refugios naturales. Hoy en día, forma parte de la conocida Ruta de los Pueblos Blancos y representa todo un paraíso vacacional.

Las rocas de origen kárstico se alzan sobre la localidad gaditana. Una arquitectura impresionante que se materializa a la perfección en la calle Cuevas de la Sombra. Un paseo donde las terrazas de los bares están a la sombra, ideales para escapar del calor mientras se llena el estómago. Aunque es la calle Cuevas del Sol la que más abarrotada suele estar, también protegida por las rocas, aunque recibiendo luz buena parte del día.

Setenil de las Bodegas, en Cádiz | iStock

Conviene destacar que el valor arquitectónico no solo reside en la mimetización de las casas en las rocas: también hay múltiples monumentos que merecen la pena visitar. La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, del siglo XV y XVI, el Torreón del Homenaje, restos del alcázar almohade de los siglos XII y XIII, o la Ermita de San Sebastián, del siglo XV, son algunos de los enclaves históricos de la región.

Como bien acostumbra la comunidad andaluza en general, la gastronomía de Setenil de las Bodegas es (nunca mejor dicho) otro de sus platos fuertes. Un lugar donde la proximidad a la Sierra de Las Nieves y la Sierra de Grazalema; así como su cercanía al mar, permite que haya una combinación perfecta entre las mejores carnes y pescados. Todo ello teniendo en cuenta que cualquier comida o bebida sabe mejor a la sombra de sus cuevas.

Así pues, esta localidad situada a la orilla del río Trejo es el entorno perfecto para hacer una escapada y desconectar del estrés de la ciudad sin que el sol suponga un motivo de agobio.