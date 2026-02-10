Estos son los meses más seguros para volar en España y Europa en 2026: Menos retrasos y cancelaciones

Febrero se consolida como el mes más fiable para volar en España, con una tasa de retrasos de apenas el 25%, frente a un julio que lidera las incidencias en toda Europa, según los datos de operatividad de 2025 analizados por Flightright.

El informe destaca que, mientras abril es el periodo más estable para las rutas continentales, la congestión estival en los aeropuertos españoles tiende a prolongarse hasta el mes de octubre.

Chico al que le han cancelado un vuelo | iStock

La planificación de los viajes en 2026 está condicionada por el calendario operativo del sector aéreo. Según un estudio realizado por el portal especializado en la defensa de los derechos de los pasajeros, elegir el mes adecuado puede suponer la diferencia entre un trayecto puntual o enfrentarse a cancelaciones y largas esperas.

Los datos recogidos durante 2025 muestran que febrero es el mejor mes para volar en España, registrando el menor porcentaje de retrasos (25,36%) y una tasa de cancelación residual del 0,17%.

Junto a febrero, los meses de enero y abril se posicionan como las opciones más seguras para los usuarios, manteniendo los retrasos por debajo del umbral del 29%. Esta estabilidad contrasta drásticamente con la situación vivida durante el periodo estival.

Imagen archivo vuelo cancelado | iStock

EL CAOS DE JULIO Y EL EFECTO ARRASTRE

El análisis sitúa a julio como el mes más problemático del año. En 2025, casi cuatro de cada diez vuelos en España (36,95%) sufrieron demoras, mientras que las cancelaciones alcanzaron su máximo anual (0,65%). El informe advierte que la saturación no es un fenómeno exclusivo de las vacaciones, ya que los niveles de incidencia se mantuvieron por encima del 32% durante agosto, septiembre y octubre.

A nivel europeo, el patrón se repite con ligeras variaciones. De los 8,3 millones de vuelos operados en el continente el año pasado, uno de cada tres sufrió retrasos. No obstante, para los trayectos internacionales, abril se perfila como el mes más estable, con solo un 28% de vuelos demorados y la tasa de cancelación más baja de Europa (0,35%).

La estadística confirma que la elección de fechas es clave para evitar imprevistos en un 2026 donde la congestión aérea sigue siendo el principal reto para las aerolíneas y los gestores aeroportuarios.