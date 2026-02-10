El pueblo de Madrid que celebra este fin de semana uno de los mercados medievales más populares de España

Este fin de semana, Chinchón se transforma por completo para viajar varios siglos atrás en el tiempo con una nueva edición del Mercado Medieval del Señorío de Chinchón, una de las citas históricas y festivas más emblemáticas de la Comunidad de Madrid. Del viernes 13 al domingo 15 de febrero de 2026, el casco histórico de la villa se convertirá en un gran escenario medieval que recrea uno de los episodios más significativos de su pasado: la visita de los Reyes Católicos.

La celebración, integrada dentro de los tradicionales Carnavales de Chinchón, toma como epicentro la Plaza Mayor, además de otras calles y plazas cercanas, que se llenarán de vida, música y personajes llegados de otra época.

Un mercado que revive la historia

Durante los tres días, vecinos y visitantes podrán recorrer un amplio mercado artesano y gastronómico, con puestos de cuero, cerámica, joyería, juguetes de madera y textiles, junto a una cuidada oferta de productos tradicionales: embutidos, dulces, panes artesanos, platos calientes y bebidas típicas que invitan a disfrutar del ambiente con calma.

Las calles se llenarán de pasacalles continuos, protagonizados por malabaristas, juglares, músicos, bailarinas, soldados y figuras tan inquietantes como los médicos de la peste, que recorrerán la villa interactuando con el público y creando una atmósfera inmersiva.

Programación del Mercado Medieval

La programación incluye exposiciones dedicadas a los inventos medievales y las máquinas de asedio, donde se podrán ver de cerca ingenios históricos e incluso demostraciones de disparo de trebuchet. Tampoco faltarán los combates entre caballeros, las recreaciones bélicas y los espectáculos de fuego, que tendrán como escenario principal la espectacular Plaza Mayor de Chinchón.

El Mercado Medieval del Señorío de Chinchón es también un evento pensado para los más pequeños. La programación contempla una completa zona infantil con atracciones inspiradas en la Edad Media, ludoteca, talleres participativos, teatro de títeres, cuentacuentos, magia, danza y juegos. Además, habrá gymkanas, concursos de disfraces tanto para niños como para adultos y un campamento medieval que permitirá conocer cómo era la vida cotidiana en aquella época.

La animación se completa con teatro de calle, música y danzas medievales, personajes de fantasía y batallas de guerreros, garantizando actividad constante a lo largo de cada jornada.

Uno de los actos más esperados llegará el sábado 14 de febrero a las 17:00 horas, con la recreación histórica de la llegada de los Reyes Católicos a Chinchón y su recepción por los Marqueses de Moya ante el pueblo. Este evento central conecta directamente con la historia de la villa y se ha convertido en uno de los momentos más emotivos y concurridos del mercado.

Al caer la noche, ese mismo sábado, tendrá lugar el desfile nocturno de antorchas, una de las imágenes más impresionantes del fin de semana. Como colofón, se celebrará el espectáculo “El Nacimiento del Caballero”, que culminará con un concierto de música folk medieval, poniendo el broche de oro a la jornada más intensa del mercado.

Con entrada libre y una cuidada ambientación histórica, el Mercado Medieval del Señorío de Chinchón 2026 se consolida como una propuesta ideal para familias, amantes de la historia y quienes buscan una escapada diferente. Durante tres días, Chinchón no solo se visita: se vive como una auténtica villa medieval.