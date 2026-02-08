La ciudad canadiense de Quebec también es famosa por su carnaval

El origen de esta gran fiesta tenemos que buscarlo a finales del S.XIX, cuando tenía más que ver con celebrar el invierno y la nieve y combatir el frío y el largo invierno con algo de fiesta y diversión; no fue hasta mediados del S.XX, pasadas las dos Guerras Mundiales, cuando comenzó a celebrarse como el Carnaval moderno que hoy conocemos; los responsables de esta renovación de la fiesta fueron los comerciantes de la ciudad, que querían fomentar el turismo en lo que era entonces su temporada baja, el invierno.

El primer Carnaval de Quebec moderno se celebró en 1955 y no falla desde entonces, es más, se ha convertido en una de las fiestas más importantes de la ciudad que se celebra bajo el nombre Bonhomme Carnaval ¿y quién es Bonhomme? El embajador oficial del carnaval, un gran muñeco de nieve con gorro y faja rojos que representa la identidad cultural de Quebec, en Canadá.

¿Y cómo son las celebraciones del Carnaval de Quebec? Hay desfiles nocturnos, baños de nieve y juegos invernales, una carrera en canoa a través del hielo en las aguas heladas del río San Lorenzo y por supuesto está el espectacular Palacio de Hielo de Bonhomme, que es una gran estructura de hielo construida para servir de centro de eventos durante el Carnaval.

Bonhomme | Imagen de Laserpdb, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Eso así, como resumen, porque se celebran del orden de 100 actividades en los diez días que dura el Carnaval, actividades en las que pueden participar todos los visitantes siempre que adquieran el pase oficial que incluye, además, descuentos en los comercios locales durante el festival.

Otro aspecto que resulta la mar de atractivo del Carnaval de Quebec es su gastronomía y es que parece un Carnaval hecho para ser degustado, cosa que no es de extrañar porque estamos ante un Carnaval en el que combatir el frío no es un tema menor… y nada como según que bebidas y comidas para conseguirlo: el bocado clásico del Carnaval de Quebec es el Tire d’érable que se prepara vertiendo jarabe de arce caliente sobre nieve limpia y enrollándolo con un palito; el caribou es la bebida oficial de Carnaval y se prepara con vino tinto, whisky o vodka, jarabe de are y especias, es algo así como el clásico vino caliente y especiado de los mercadillos de Navidad europeos pero a la canadiense… (y más fuerte); en cuanto a las cosas de comer, manda la tradición gastronómica local de invierno: la Poutine invernal con carne de alce o bisonte, el tourtière, que es un pastel de carne muy especiado y la soup aux pois que es una sopa de guisantes, entre otros platos.

Carrera sobre hielo. Carnaval de Quebec | Imagen de Laserpdb, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Lo que no te puedes perder? Los puestos de comida caliente, bebidas y snacks en el palacio de hielo, claro…