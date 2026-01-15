El día de la semana más barato para volar en 2026

Recientemente te contábamos cuáles son los mejores trucos para encontrar vuelos baratos para este 2026, y es que si hay algo que nos gusta en Viajestic es ayudar a nuestros lectores a que sus viajes sean algo más económicos y así puedan ahorrarse algo de dinero.

Según la última investigación de Skyscanner, la aplicación líder mundial en viajes, en colaboración con OnePoll, aunque el 75 % de los españoles tiene previsto viajar al extranjero en 2026, solo la mitad ha dado el paso y ha reservado ya sus vuelos (esta cifra se reduce al 44 % en el caso de los hoteles y al 19% en el de los alquileres de coches). La indecisión sobre el destino y la preocupación por los precios son los principales obstáculos para la reserva, ya que más de la mitad afirma que todavía está decidiendo el destino (53%) y casi una cuarta parte (22%) sigue buscando las mejores ofertas.

Imagen archivo comprar vuelos baratos | iStock

La percepción que tienen los viajeros españoles sobre los precios de los vuelos en 2026 no se ajusta a la realidad de las excelentes ofertas disponibles. Mientras que el 59 % de los españoles cree que sus vuelos costarán más de 250€ ida y vuelta este año, Skyscanner ha hecho el trabajo duro por los viajeros y ha analizado las cifras, a través de miles de rutas y millones de reservas, para revelar los 10 destinos más baratos para 2026, todos con precios medios de vuelos de ida y vuelta inferiores a 250€.

Los 10 destinos más baratos para 2026

En primer lugar como el destino más barato para viajar en 2026 se encuentra Milán (Italia), con un precio medio de ida y vuelta de 68 euros. Le sigue Bilbao (72 euros), Lisboa (86 euros), Londres (94 euros), Roma (108 euros), Cracovia (114 euros), Bucarest (122 euros), Budapest (133 euros), Estambul (229 euros) y Rovaniemi (240 euros).

Catedral de Milán, en Piazza del Duomo, Milán, Italia | iStock

Skyscanner lanza el nuevo Planificador de Destinos más baratos

El 49% de los viajeros españoles afirmaron sentirse abrumados ante la perspectiva de reservar un viaje para 2026, siendo la preocupación por los costes (62%) el factor que más contribuye a ello. El nuevo planificador de destinos más baratos de Skyscanner está a tu disposición para ayudarte a eliminar este estrés, revelándote los lugares más baratos para viajar cada mes, incluyendo el precio medio de los vuelos y el día más barato para viajar. Piensa en Lisboa, en febrero, con un precio medio de vuelo de 34€ ida y vuelta, o en una escapada urbana de moda y cultura a Milán y una aventura posterior a los Dolomitas en mayo, con un precio medio de vuelo de 31€.

¿Cómo funciona el planificador de destinos más baratos?

1. Solo tienes que seleccionar el mes en el que quieres viajar.

2. La herramienta te mostrará los 10 destinos más baratos (de media) para ese mes, junto con las principales razones para visitarlos, el precio medio de un vuelo de ida y vuelta y los días más baratos para viajar.

3. ¿Ya has elegido? Puedes hacer clic para explorar las opciones de vuelos y/o hoteles para el destino que hayas elegido.

El viernes es el día más barato para volar, en promedio, este 2026

Según el análisis de Skyscanner, el día más barato, de media, es el viernes. Solo el 2% de los españoles encuestados pensaba que el viernes sería el día más barato, siendo el día más elegido el martes, por un 32% de los encuestados. Por supuesto, esto es solo una estimación, ya que el día más barato varía según la ruta y el mes. Las herramientas de Skyscanner como "Todo el mes", permiten a los viajeros comparar rápidamente qué fechas ofrecen la mejor calidad-precio.

Viernes 13 calendario | iStock

Lore Treviño, experta en viajes de Skyscanner, comenta: "Enero es el mes perfecto para planificar viajes, ya que proporciona ilusión después de las navidades. Sin embargo, el 62% reconocer estar preocupados por los costes de los viajes. En Skyscanner estamos comprometidos a garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones que se merece, utilizando los datos de forma inteligente para encontrar las mejores ofertas. Con el nuevo planificador de destinos baratos esperamos que este 2026 sea un gran año de viajes para todos".

Más formas de ahorrar en tus viajes en 2026