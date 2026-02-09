Ubud, corazón cultural de Indonesia

Cuando pensamos en Bali solemos pensar en playas paradisíacas pero lo cierto es que esta isla de Indonesia es mucho más que eso, también es Ubud, una ciudad pequeña o un pueblo grande en el interior de Bali, entre selva y arrozales que pasa por ser el corazón cultural de todo el país y es que Bali es una isla más bien pequeña pero culturalmente inmensa.

Bali es una de las islas más turísticas del mundo y lo es incluso en Ubud aunque no tenga playa y eso, que indica que razones hay para visitarla, es también el inconveniente, hablamos de un destino un tanto masificado, ahora bien, el encanto y espiritualidad de Ubud es tan intenso que se sobrepone a esto y es que la cultura en Ubud no se visita, se siente y se vive.

Ubud | Pixabay

Otra cosa que te conviene saber es que el tráfico en Ubud es una locura, tanto es así que probablemente llegues andando a cualquier parte antes de lo que lo harías utilizado cualquier transporte porque, además, las calles son muy estrechas y están llenas de motos.

En Ubud las ceremonias en los templos, ofrendas y procesiones no son una fiesta para visitantes ni tampoco algo excepcional, forman parte de la vida diaria de la ciudad y están pensados y organizados hacia dentro, es decir, ajenos a los visitantes (lo cual no significa que no puedas acercarte a vivirlos).

Alrededores de Ubud | Pixabay

Además Ubud no es solo una localidad espiritual sino también artística, aquí podrás maravillarte con los espectáculos de danza, con exposiciones de pintura y escultura y por supuesto también con la artesanía local que lo es tanto de madera como de plata y textiles; Ubud es también capital del yoga en Bali y, en cuanto a las cosas de comer, va mucho más allá de lo que se conoce como cocina healthy, tanto es así que la gastronomía local es famosa por sus propuestas veganas.

¿Lugares que no puedes perderte en Ubud?

El Palacio de Ubud, el templo Saraswati y el Museo Pura Lukisan son las tres visitas imperdibles para quienes quieren disfrutar del turismo cultural en Ubud: el palacio de Ubud está en pleno centro y allí se celebran espectáculos de danzas tradicionales al caer la noche; el templo Saraswati es pequeño pero de una belleza imponente que deslumbra especialmente al atardecer y que es particularmente famoso por su estanque de lotos; el Museo Puri Lukisan es el lugar perfecto para entender el arte balinés.

Artesanía en Ubud, Bali (Indonesia) | Pixabay

Más lugares que no puedes dejar de visitar en Ubud: