6 razones curiosas para no perderte el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

En invierno, durante semanas, Las Palmas de Gran Canaria se transforman: las calles se llenan de música, disfraces, comparsas, lentejuelas y miles de personas que se unen para celebrar una de las fiestas más icónicas de la ciudad. Se trata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que no es solo una celebración: es, también, una forma de vivir la ciudad y este año, en su cincuenta aniversario, ya está en marcha y se celebrará hasta el próximo 1 de marzo.

Pregón Carnaval 2026 de Las Palmas de Gran Canaria | Alfabetiko

En una fecha tan especial como unas bodas de oro carnavalescas, es un momento idóneo para descubrir algunos motivos curiosos o menos conocidos de esta popular festividad. De hecho, todos ellos bien valen un viaje a la capital grancanaria para experimentar uno de aquellos carnavales soñados que por lo menos, hay que vivir una vez en la vida.

Las Vegas llegan al Atlántico

Cada edición del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria gira en torno a una temática elegida por votación popular, que marca el estilo visual y conceptual de las fiestas, las carrozas, los disfraces de comparsas y murgas, la decoración de los escenarios y los espectáculos. En 2026, la temática será de La Vegas, la capital mundial del entretenimiento. Aunque la capital grancanaria, y más en fechas de carnaval, es un destino vibrante, en esta edición se dejará seducir por el brillo y el glamur de Las Vegas, creando un ambiente festivo único en el destino.

Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria | Alfabetiko

Cinco siglos de historia… y mucha fiesta por delante

Los orígenes del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria son tan antiguos que, para encontrar sus inicios, es necesario hacer un salto de más de 500 años en el tiempo, cuando empezaron los primeros bailes de máscaras documentados en el siglo XVI, concretamente en el 1574, influenciados por bailes de máscaras italianos. Durante siglos, las celebraciones evolucionaron de festejos privados a celebraciones públicas, destacando en el siglo XIX las cabalgatas de carrozas. Durante la dictadura franquista, la fiesta fue prohibida, pero los ciudadanos, especialmente en el barrio de La Isleta, la mantuvieron viva mediante celebraciones clandestinas denominadas "Fiestas de Invierno", hasta que en 1976 el carnaval volvió a las calles marcando el comienzo del Carnaval contemporáneo.

Siete kilómetros de fiesta y 8 horas de diversión sin pausa

Desfile de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria | Alfabetiko

Uno de los momentos más esperados y espectaculares del Carnaval es la Gran Cabalgata, un desfile que, con más de 100 carrozas y 150.000 personas, recorre 7 kilómetros de las principales arterias de la ciudad. Lo que la convierte en un verdadero espectáculo es su duración, que alcanza las 8 horas, llenando las calles de color, música, alegría y creatividad sin interrupción. Este desfile masivo, que se celebrará el 28 de febrero, atraviesa toda la ciudad, creando una fiesta que no solo se ve, sino que se vive intensamente. Y lo mejor de todo: la fiesta continúa hasta la noche, con conciertos y bailes que convierten a la cabalgata en una de las experiencias más memorables del carnaval.

La primera Gala Drag Queen de España: un referente cultural y artístico

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria fue el primero en España en acoger una Gala Drag Queen, un evento que se celebró por primera vez en 1998 y que, desde entonces, ha trascendido como uno de los espectáculos más emblemáticos del carnaval. En esta gala se valora la creatividad, las fantasías, la puesta en escena y el desempeño artístico de los participantes, quienes compiten con diseños deslumbrantes, performances impactantes y una fuerte carga de sátira social.

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria | Alfabetiko

Este concurso se ha consolidado como una plataforma de visibilidad para la comunidad LGTBIQ+, siendo un referente cultural que atrae a miles de espectadores y medios internacionales. Este año, la Gala Drag Queen se celebrará el 20 de febrero de 2026, reafirmando su posición como uno de los momentos más esperados del Carnaval y un escaparate de la diversidad y libertad que caracteriza a la ciudad.

Un carnaval que conquista al mundo

Desde febrero de 2023, el carnaval cuenta con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, una distinción que premia su valor cultural, reconociendo que el Carnaval forma parte del patrimonio de la ciudad, por su continuidad histórica y el saber adaptarse a distintas épocas, así como su capacidad para atraer visitantes de todo el mundo. De hecho, es una de las dos únicas fiestas de las Islas Canarias en recibir esta relevante distinción, lo que lo convierte, sin lugar a duda, en uno de los carnavales que hay que visitar y vivir en primera persona por lo menos, una vez en la vida.

Viudas a la carrera y otros actos únicos

El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria cuenta con una gran cantidad de actos destacados, donde la curiosidad es una de las invitadas principales. Por ejemplo, el Carnaval Canino (8 de febrero de 2026) sorprende cada año con un desfile de perros disfrazados a juego con sus dueños; el concurso de maquillaje corporal (15 de febrero de 2026) transforma a personas en verdaderas obras de arte; y para los que buscan una dosis extra de diversión, el programa carnavalesco cuenta este año con la segunda edición de Viudas a la carrera (1 de marzo de 2026), una divertida prueba de 3,5 kilómetros en la que los participantes corren disfrazados de viudas, con ropa de luto, pelucas… y tacones incluidos.

Viudas a la Carrera del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria | Alfabetiko

Con siglos de historia, un espíritu libre y una ciudad entera entregada a la celebración, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es una de las fiestas más icónicas de España. En 2026, su 50º aniversario promete una edición aún más especial, donde la música, el baile y la emoción se volverán a tomar las calles. Por todo esto, es un evento imprescindible del calendario cultural y turístico de la isla.