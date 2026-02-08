Así se toma el chocolate a la taza en el mundo

¿Eres de los que no puede pensar en una taza de chocolate caliente sin pensar también unos churros? Entonces tal vez te interese saber que no en todo el mundo se toma el chocolate así, con churros o porras, más que nada por aquello que dice el refranero popular: donde fueres haz lo que vieres o, en su versión inglesa, when in Rome do as romans do; cabe además que te entren unas ganas locas de visitar algún lugar por cómo toman el chocolate a la taza:

En España

En España el chocolate a la taza es espeso, intenso y oscuro, probablemente porque está pensado (casi diríamos que diseñado) para mojar en él los churros o las porras u otra bollería tradicional según qué zona (las ensaimadas en Baleares, por ejemplo); también es común acompañar el chocolate a la taza con buñuelos en Valencia y a cuenta de las Fallas (a las que nos estamos aproximando ya…).

En Francia

En Francia son como más finos ¿no? En lo que al chocolate a la taza se refiere cabe que sea así, no son muy de mojar nada en él sino de beberlo pausadamente y por eso lo sirven más suelto de lo que se sirve en España ¿y de qué lo acompañan? De lo que imaginas… croissants. Si viajas a París en invierno tienes que disfrutar de un chocolate a la taza en los típicos cafés de la capital francesa.

Chocolate a la taza | Pixabay

En Italia

En Italia van más con nosotros que con los franceses en lo que al chocolate a la taza se refiere, también lo sirven muy espeso, tanto que no parece hecho para beberlo por mucho que se sirva en taza sino para ser disfrutado a cucharadas. El más famoso es el cioccolato caldo que se sirve en Turín y en general suele tomarse solo (tal vez por lo espeso…) aunque hay quien lo acompaña de un brioche.

En Suiza

Los suizos, tan neutrales como siempre, no van con España e Italia ni con Francia en lo que al chocolate a la taza se refiere, van por libre y a lo suyo, como siempre, ahora bien ¡qué bueno es su chocolate a la taza! Cremoso pero no excesivamente espeso ni demasiado suelto, suave… y no digamos ya si lo acompañamos de la clásica repostería alpina…

Chocolate | Pixabay

En México

Imposible cerrar nuestro repaso a los chocolates a la taza del mundo sin pasar por México aunque solo sea porque el cacao con el que se prepara el chocolate llegó a Europa de América; ¿y cómo lo toman en México? Especiado más que espeso (suave, lo que se dice suave, no es…) y acompañado de pan dulce.

Un consejo: si eres de los que no puede evitar mojar los churros o cualquier tipo de dulce (bollos, galletas, bizcochos…) en cualquier líquido (chocolate, café o incluso té) tienes dos opciones, resistirte y cumplir a rajatabla con el refranero popular con el que abríamos esta noticia (donde estuvieres…) o sacar a colación al rey Alfonso XIII, quien dejó bien claro en la corte inglesa que en España mojamos al hacer lo propio con una galleta en el té de las cinco.