Museo Juan Manuel Blanes de Montevideo: quién ordenó su construcción y por qué merece la pena visitarlo

Viajamos a la capital de Uruguay para descubrir una de las construcciones más significativas y sorprendentes que podemos encontrar en esta ciudad. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes. Cabe destacar que está especializado en historia del arte Nacional, exponiendo de forma permanente obras de Juan Manuel Blanes y otros tantos artistas uruguayos, así como extranjeros.

El Museo Juan Manuel Blanes de Montevideo, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la villa fue concebida en 1870 por encargo del doctor Juan Bautista Raffo, cónsul italiano en Uruguay, al reconocido ingeniero Juan Alberto Capurro. Así pues, se erigió como una quinta señorial en un lugar estratégico de Montevideo, como es el delimitado por la actual avenida Millán, calle Mauá y el arroyo Miguelete.

Por aquel entonces, esta zona funcionaba como espacio de recreo y encuentro de las clases altas de la ciudad. Lo que es un hecho es que la residencia no tardó en formar parte de un conjunto de quintas solariegas que fueron erigidas a finales del siglo XIX a lo largo del Miguelete. Muchas de ellas han desaparecido en la actualidad o han sido absorbidas por parques públicos. En este contexto, la arquitectura comenzó a ser un terreno fértil para la experimentación estilística, donde predominaron las villas de inspiración italiana.

El edificio se implantó en el centro de un impresionante parque, con una fachada principal orientada hacia la avenida Millán. Su diseño recuerda singularmente a las villas de estilo palladiano, puesto que cuenta con una composición simétrica perfectamente organizada en basamento, desarrollo y coronamiento. Por si fuera poco, cuenta con columnas jónicas, balaustradas y un impresionante pórtico central. Hay que destacar que el recorrido hasta este edificio está perfectamente planificado, hasta tal punto que introduce el movimiento y el tiempo como parte de una increíble experiencia arquitectónica. ¡Es algo mágico!

Interior del Museo Juan Manuel Blanes de Montevideo | Imagen de Elulene, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que la calidad de esta construcción es, cuanto menos, excepcional, puesto que utilizaron mármol de Carrara, maderas nobles y herrajes elaborados. Esto hizo posible que esta residencia fuese una de las más refinadas de su época. El parque, que era conocido como Jardín de los Artistas, seguía el modelo francés, e incluía un lago artificial, cascadas, glorietas y hasta pérgolas.

Después de pasar por distintas manos, a finales del siglo XIX, esta quinta fue adquirida por Augusto Morales Zalduondo. Décadas más tarde, la administración municipal decidió convertirla en museo. En 1929, el reconocido arquitecto Eugenio Baroffio proyectó una ampliación con la que pretendía respetar el lenguaje original, pero adaptándola a esa nueva función que se le otorgó. Desde 1975, el Museo Juan Manuel Blanes es Monumento Histórico Nacional. Un reconocimiento con el que se pone en valor su gran importancia arquitectónica, urbanística y cultural en cuanto al patrimonio uruguayo se refiere. ¡Es sencillamente impresionante!