Huelga de trenes en Renfe, Iryo y Ouigo: Qué días es y qué servicios mínimos hay

La huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país comienza este lunes en Renfe, Iryo y Ouigo, con 350 servicios de alta velocidad cancelados, y en el conjunto de empresas que operan los trenes de mercancías, cuyos servicios mínimos se limitan al 21%.

Fuentes sindicales explicaron a Europa Press que las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a lo largo del fin de semana, tras otras tres reuniones celebradas entre el miércoles y el viernes, concluyeron sin acuerdo.

No obstante, este lunes se seguirán manteniendo reuniones, incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.

Tren de Renfe en la estación de Atocha de Madrid | iStock

Los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la alta velocidad implican que hasta 350 trenes a lo largo de estos tres días no estarán garantizados.

De ellos, 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados en estos tres días. Iryo cancelará 48 servicios, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

En la media distancia de Renfe, 683 servicios no serán prestados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en Mercancías, solo el 21%.

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

En las distintas reuniones que han mantenido con el Ministerio, han arrancado algunas propuestas como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria.

No obstante, las propuestas todavía no han convencido a los sindicatos, principalmente porque se trata de medidas que requieren el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar aumentos de gasto público.

Las movilizaciones, convocadas por Semaf, CCOO y UGT (que concentran más del 80% de las representatividad del sector) afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

También han convocado huelga otros sindicatos como SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro.