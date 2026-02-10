Todos los descuentos de las aerolíneas para comprar vuelos baratos por San Valentín

El día más romántico del año, San Valentín, se celebra este próximo sábado 14 de febrero y son muchas las personas que suelen regalar un viaje a sus parejas. Por eso, en Viajestic, hemos querido recoger las mejores ofertas y descuentos que tienen las aerolíneas en sus vuelos.

Iberia

Avión de Iberia | iStock

Iberia tiene un 10% de descuento en la Tarjeta Regalo Iberia por San Valentín hasta el próximo 15 de febrero.

Iberia Express

Iberia Express | iStock

Iberia Express ofrece descuentos de hasta el 30% para volar entre Madrid y el resto de destinos de su red. La promoción está ya disponible en su web y aplicará a las tarifas express y classic. Estará activa hasta el domingo 15 de febrero para volar entre el 24 de febrero y el 18 de junio de 2026. Además, del 13 al 17 de febrero realizará un sorteo de dos billetes de ida y vuelta a cualquiera de los destinos de la aerolínea a través de las redes sociales.

Ryanair

Avión de Ryanair | iStock

Ryanair con la campaña "pasa de las rosas y reserva un viaje" ofrece vuelos desde 19,99 euros para viajar entre el 15 de enero y el 30 de marzo

Vueling

Avión de la aerolínea Vueling | iStock

Por su parte, Vueling ha lanzado vuelos desde 24 euros por trayecto entre el 1 de marzo y el 21 de junio. La oferta estará disponible hasta el 15 de febrero y entre los destinos que destaca la aerolínea están Estambul (Turquía), Liubliana (Eslovenia), Oporto (Portugal), Marrakech (Marruecos) y Burdeos (Francia).

Level

Aerolínea Level | Level / Europa Press

Level ha lanzado una campaña para San Valentín que ofrece vuelos desde Barcelona a Los Ángeles, San Francisco (Estados Unidos) y Santiago de Chile desde 209 euros por trayecto.

Air Europa

Avión de Air Europa | iStock

Ya sea que sueñes con un fin de semana en París, una aventura en Roma o una escapada tropical, Air Europa dice que puedes ahorrar hasta un 15% al comprar los vuelos por San Valentín.