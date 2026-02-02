Este es el puente más largo de 2026 en España: fechas clave para planificar tus vacaciones

Aunque 2026 no será un año especialmente generoso en festivos, el calendario laboral sí deja algunos puentes interesantes, con uno que destaca por encima del resto. Te contamos cuál es el puente más largo de 2026 en España y qué otras fechas clave conviene marcar en rojo para organizar escapadas y vacaciones.

El puente más largo de 2026: diciembre, cuatro días seguidos

El puente más largo de 2026 llegará a finales de año, en diciembre, gracias a la combinación de dos festivos nacionales muy cercanos.

Calendario de 2026 | iStock

El Día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre, cae en domingo, por lo que en muchas comunidades se traslada al lunes 7 de diciembre. A este festivo se suma el martes 8 de diciembre,Día de la Inmaculada Concepción, dando lugar a un puente de cuatro días consecutivos, del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Será, sin duda, la mejor oportunidad del año para una escapada larga sin necesidad de pedir días libres, especialmente atractiva para viajes de invierno o destinos europeos.

Otros puentes destacados en 2026

Aunque ninguno iguala al de diciembre, el calendario de 2026 deja otros fines de semana largos a tener en cuenta:

Semana Santa

La Semana Santa se celebrará a principios de abril. En muchas comunidades, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) son festivos, lo que permite disfrutar de cuatro días seguidos, de jueves a domingo. La duración exacta dependerá del calendario autonómico.

Calendario 2026 | iStock

Puente del 1 de mayo

El Día del Trabajo, 1 de mayo, cae en viernes, lo que genera un puente de tres días, del viernes al domingo. Una fecha ideal para escapadas primaverales.

Puente del 12 de octubre

La Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, cae en lunes en 2026. Esto permite otro fin de semana largo de tres días, del sábado al lunes.

Aunque 2026 no destaca por acumular muchos festivos enlazados, sí ofrece algunos puentes estratégicos repartidos a lo largo del año. El de diciembre se perfila como el más largo y atractivo, mientras que Semana Santa y los festivos de primavera y otoño permiten organizar escapadas sin gastar demasiados días de vacaciones.