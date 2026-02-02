MUY INTERESANTE
Este es el puente más largo de 2026 en España: fechas clave para planificar tus vacaciones
El calendario laboral de 2026 deja menos puentes de lo habitual, pero uno destaca por encima del resto. Te contamos cuál es el puente más largo de este año para que puedas planificar tus vacaciones.
Publicidad
Aunque 2026 no será un año especialmente generoso en festivos, el calendario laboral sí deja algunos puentes interesantes, con uno que destaca por encima del resto. Te contamos cuál es el puente más largo de 2026 en España y qué otras fechas clave conviene marcar en rojo para organizar escapadas y vacaciones.
El puente más largo de 2026: diciembre, cuatro días seguidos
El puente más largo de 2026 llegará a finales de año, en diciembre, gracias a la combinación de dos festivos nacionales muy cercanos.
El Día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre, cae en domingo, por lo que en muchas comunidades se traslada al lunes 7 de diciembre. A este festivo se suma el martes 8 de diciembre,Día de la Inmaculada Concepción, dando lugar a un puente de cuatro días consecutivos, del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
Será, sin duda, la mejor oportunidad del año para una escapada larga sin necesidad de pedir días libres, especialmente atractiva para viajes de invierno o destinos europeos.
Otros puentes destacados en 2026
Aunque ninguno iguala al de diciembre, el calendario de 2026 deja otros fines de semana largos a tener en cuenta:
Semana Santa
La Semana Santa se celebrará a principios de abril. En muchas comunidades, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) son festivos, lo que permite disfrutar de cuatro días seguidos, de jueves a domingo. La duración exacta dependerá del calendario autonómico.
Puente del 1 de mayo
El Día del Trabajo, 1 de mayo, cae en viernes, lo que genera un puente de tres días, del viernes al domingo. Una fecha ideal para escapadas primaverales.
Puente del 12 de octubre
La Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, cae en lunes en 2026. Esto permite otro fin de semana largo de tres días, del sábado al lunes.
Aunque 2026 no destaca por acumular muchos festivos enlazados, sí ofrece algunos puentes estratégicos repartidos a lo largo del año. El de diciembre se perfila como el más largo y atractivo, mientras que Semana Santa y los festivos de primavera y otoño permiten organizar escapadas sin gastar demasiados días de vacaciones.
Publicidad