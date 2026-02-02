El Palacio de Liria abre sus puertas a los madrileños con entrada reducida: precios y requisitos

El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Casa de Alba han alcanzado un acuerdo para facilitar el acceso de los madrileños al Palacio de Liria, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. A partir de ahora, las personas nacidas en Madrid o empadronadas en la capital podrán beneficiarse de una tarifa reducida para visitar este espacio cultural, simplemente presentando el DNI o el certificado de empadronamiento.

El convenio ha sido presentado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto al director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona. El acuerdo establece un precio especial de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros los fines de semana, frente a los 20 y 22 euros que cuesta habitualmente la entrada general.

Palacio de Liria de Madrid | iStock

Rivera de la Cruz ha destacado que "el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid" y que esta iniciativa permite reforzar el vínculo entre la ciudad y un espacio que forma parte esencial de su historia e identidad. Además, ha subrayado el valor excepcional de la colección artística y documental que alberga el palacio, considerado un referente cultural de primer orden dentro del panorama museístico madrileño.

El Palacio de Liria, un símbolo histórico de Madrid

Situado junto a la Plaza de España, el Palacio de Liria fue construido en el siglo XVIII por encargo de Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Berwick y Liria, siguiendo el modelo de los grandes palacios nobiliarios europeos. A lo largo de los siglos, ha sido residencia de la Casa de Alba y testigo de algunos de los episodios más relevantes de la historia de España.

El edificio fue gravemente dañado durante la Guerra Civil, pero posteriormente fue reconstruido respetando su estructura original. En su interior conserva una de las colecciones privadas más importantes del mundo, con obras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, Tiziano o Murillo, además de tapices, esculturas y mobiliario histórico.

Especial mención merece su archivo histórico, que reúne más de 20.000 documentos, entre ellos cartas autógrafas de Cristóbal Colón, manuscritos de Lope de Vega o documentos relacionados con la historia de América y la nobleza española. Este fondo convierte al Palacio de Liria en un enclave único, no solo desde el punto de vista artístico, sino también documental.

Quién pueden beneficiarse de la entrada reducida

Además de los madrileños, esta tarifa reducida se suma a la que ya disfrutan otros colectivos, como menores de 18 años, estudiantes menores de 25, portadores del carné joven, familias numerosas, personas desempleadas, mayores de 65 años, docentes, personas con discapacidad y profesionales de la prensa. En todos los casos, la entrada incluye tanto la visita al palacio como el acceso a las exposiciones temporales.

Con este acuerdo, el Palacio de Liria refuerza su vocación de apertura al público y se consolida como una visita imprescindible para quienes quieran profundizar en la historia, el arte y el patrimonio cultural de Madrid.